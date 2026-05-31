Giáo viên nhận định đề Toán lớp 10 Hà Nội bám sát chương trình mới, độ phân hóa tăng cao

Sáng 31/5, thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Toán, khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. Đề thi năm nay bám sát cấu trúc Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với độ phân hóa được đánh giá cao hơn năm trước.

Nhận định về đề thi, thầy Nguyễn Mạnh Cường, tổ Toán Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho biết, kiến thức đề tài tập trung chủ yếu vào chương trình lớp 9. Các câu hỏi cơ bản, định lý Viete hay bài toán biểu thức đều quen thuộc, xuất hiện nhiều trong các kỳ thi thử nên học sinh dễ dàng lấy điểm nếu trình bày cẩn thận.

Tuy nhiên, đề thi năm nay có sự phân hóa rõ rệt ngay từ ý hai của câu hình phẳng (câu B) và đặc biệt là bài số 5 cùng câu C bài hình với độ lắt léo cao. Do đó, việc đạt điểm 9,5 đến 10 sẽ thách thức hơn năm ngoái.

Chuyên gia dự kiến phổ điểm phổ biến sẽ dao động từ 7,5 đến 8 điểm. Đây là mức điểm hợp lý để phân loại và bảo đảm chất lượng tuyển sinh vào các trường Trung học phổ thông công lập./.

