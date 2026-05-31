Hà Nội: Xử phạt 5 cơ sở y tế hơn 200 triệu đồng

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở với tổng số tiền xử phạt là 201 triệu đồng. Đây là các cơ sở vi phạm quy định về thủ tục giấy tờ, thông tin hành nghề. Trong số 5 cơ sở bị xử phạt, Sở Y tế Hà Nội đã quyết định thu hồi giấy phép hoạt động 3 tháng của 3 cơ sở.

Theo đó, ngày 22/5, Sở Y tế Hà Nội xử phạt Phòng khám sản phụ khoa Nhật Việt (số 635 phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) 6 triệu đồng với vi phạm: Biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định; không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Ngày 26/5, Sở Y tế Hà Nội đã xử phạt hộ kinh doanh Lê Thị Mai Phương (số 121, 123 đường Cầu Diễn, phường Xuân Phương, Hà Nội) 8 triệu đồng do không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ; biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám trong thời gian 3 tháng.

Ngày 28/5, Sở xử phạt Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Nha khoa Thiện Tâm An - Phòng khám Răng Hàm Mặt - Nha khoa Thiện Tâm An (Kiot số 02, tầng 1, tòa HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hà Nội) với vi phạm lập sổ khám, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật, mức xử phạt là 4 triệu đồng.

Ngày 28/5, Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Y tế Phúc Vinh - Phòng khám chuyên khoa phụ sản vuông tròn (số S106.01SH15 khu đô thị mới Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, Hà Nội) đã bị Sở Y tế Hà Nội phạt 163 triệu đồng với các vi phạm gồm: Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật; bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức; biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Phòng khám còn bị phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian 3 tháng…

Dịp này, Sở Y tế Hà Nội đã quyết định xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phòng khám Tương Lai - Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản Thỏ Ngọc Clinic (tầng 1, 2 căn TMDV số SH2A-SP.05-03, khu đô thị Vinhomes Ocean Park, xã Bát Tràng, Hà Nội) 20 triệu đồng với các vi phạm gồm: Biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định; không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế Hà Nội cũng quyết định tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám trong thời gian 3 tháng./.

