Phòng Cảnh sát PC04 Công an Thành phố Hồ Chí Minh lập chiến công lớn trong chuyên án 19 ngày

Chỉ trong vòng 19 ngày, từ ngày 9/5 đến ngày 28/5/2026, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công 5 đường dây và hơn 20 phân nhánh tội phạm ma túy, bắt giữ 173 đối tượng liên quan.

Chiến công bắt đầu từ một phát hiện tưởng chừng nhỏ. Vào đêm 9/5, qua công tác quản lý địa bàn, rà soát và test nhanh, Đội 5 thuộc Phòng PC04 phát hiện một đối tượng dương tính với chất ma túy. Thay vì xử lý đơn lẻ, lực lượng chức năng xác định phương châm “lần theo dòng chảy của ma túy” để truy xét tận gốc nguồn cung. Các tổ công tác được triển khai ngay trong đêm, khẩn trương khai thác, mở rộng điều tra.

Với tinh thần “đánh đúng, đánh trúng, triệt xóa tận gốc”, lực lượng chức năng đồng loạt ra quân trên địa bàn các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải và các tỉnh lân cận. Đáng chú ý, trong quá trình truy bắt các đối tượng cầm đầu, nhiều tên đã sử dụng bình xịt hơi cay, mang theo hung khí như dao găm để chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát. Một số cán bộ, chiến sĩ đã bị thương tích nhưng vẫn kiên trì bám sát, không ngại nguy hiểm, kịp thời khống chế thành công các đối tượng.

Kết quả, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn ma túy, hai dao găm, một bình xịt hơi cay và nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Đặc biệt, từ một đối tượng ban đầu, công an đã mở rộng bắt giữ thêm tám đối tượng liên quan tại thành phố Đồng Nai do Võ Văn Sang (ngụ phường Hố Nai) cầm đầu, hoạt động liên tỉnh Đồng Nai – Thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn bộ chuyên án đã khởi tố 150 đối tượng, chặt đứt các đường dây do Trần Nguyễn Đức Thọ (tức Bi Thọ), Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Hoàng Phúc, Vũ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Trọng Quốc, Mai Quốc Dũng (tức Dũng Hồng Công) và Nguyễn Thị Thanh Tâm cầm đầu.

Hiện Đội 5, Phòng PC04 đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại, đồng thời tiếp tục truy xét, mở rộng các đầu mối liên quan để triệt phá tận gốc đường dây tội phạm nguy hiểm này. Chiến công nằm trong cao điểm 45 ngày, đêm với chủ đề “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự”, tiến tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030./.