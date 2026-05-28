'Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hoạt động của HĐND các cấp'

Sau một buổi làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, sáng 28/5, Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Hội đồng Nhân dân

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tình hình tổ chức và hoạt động những tháng đầu nhiệm kỳ 2026-2031; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; nghe ý kiến phát biểu sâu sắc, toàn diện của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và 4 ý kiến của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố.

Hội nghị đã thống nhất một số nội dung cơ bản. Nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng Nhân dân các cấp đã có nhiều đổi mới toàn diện, thực chất, hiệu quả hơn; bám sát thực tiễn, ngày càng gần dân, sát dân; phát huy tốt vai trò quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Hội đồng Nhân dân các địa phương đã chủ động, trách nhiệm cao trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kiện toàn tổ chức, rà soát cơ chế vận hành, ban hành nhiều nghị quyết đảm bảo bộ máy chính quyền hoạt động liên tục, thông suốt. Kết quả bước đầu cho thấy chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới tổ chức chính quyền địa phương là đúng đắn, phù hợp thực tiễn và xu thế phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Cùng với việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, Hội đồng Nhân dân các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Mối quan hệ hướng dẫn, giám sát, đồng hành giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, trên tinh thần Quốc hội mạnh thì Hội đồng Nhân dân phải mạnh, tạo nên một hệ thống cơ quan dân cử thống nhất, đồng bộ trong toàn quốc.

Nỗ lực cao hơn, hành động quyết liệt hơn

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao về những nỗ lực, cố gắng, đổi mới và các kết quả nổi bật của Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trong nhiệm kỳ 2021-2026 và những tháng đầu nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhấn mạnh bối cảnh mới mở ra nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ Hội đồng Nhân dân các cấp phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới, sáng tạo, để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân, xem đây là nhân tố quyết định. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân chỉ thực sự hiệu quả khi bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm chính trị thành cơ chế, chính sách cụ thể ở địa phương.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới tổ chức chính quyền địa phương và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm." Mỗi quyết sách phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, "đúng, trúng, kịp thời," có tính khả thi cao, có tầm nhìn dài hạn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới, đảm bảo tăng trưởng hai con số.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm, đã chỉ đạo thường xuyên và thành lập các đoàn kiểm tra ở 34 tỉnh, thành phố nhằm đảm bảo từ nay đến cuối năm và cả nhiệm kỳ, các địa phương phải tăng trưởng hai con số, góp phần thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm (Năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta phấn đấu trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam hướng tới nước phát triển, thu nhập cao).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe các đại biểu thuyết trình bên lề hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhấn mạnh để đạt được các mục tiêu này các địa phương phải quyết tâm, quyết liệt, quyết làm, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần tập trung vào những lĩnh vực then chốt, phát triển hạ tầng chiến lược như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính, phát triển kinh tế tư nhân, phát triển văn hóa và đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt cần tiếp tục chủ động đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và liên kết vùng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị giám sát phải thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cử tri quan tâm như: về đất đai, môi trường, cải cách hành chính, đầu tư công. Phải thực hiện thật tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; không để tồn đọng kéo dài, phát sinh điểm nóng. Nâng cao hơn nữa chất lượng chất vấn và giải trình, trách nhiệm của người đứng đầu; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Tăng cường tái giám sát, theo dõi việc thực hiện kết luận sau giám sát; gắn giám sát với đánh giá hiệu quả thực thi chính sách và trách nhiệm công vụ. Chú trọng bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tạo động lực đổi mới sáng tạo trong bộ máy chính quyền địa phương.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông giữa Quốc hội với Hội đồng Nhân dân các cấp; ứng dụng mạnh mẽ trong quản lý, điều hành, giám sát và phân tích chính sách; tăng cường tương tác số giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân với người dân; nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động. Phấn đấu xây dựng nền quản trị địa phương hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Hoan nghênh Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp với Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chuyển giao mô hình này cho các địa phương; giao Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu chuyển giao 27 chuyên đề "Bình dân học vụ số-Quốc hội số" cho Hội đồng Nhân dân các địa phương để nghiên cứu, học tập.

Về tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ đại biểu Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là nhân tố quyết định. Cán bộ tham mưu giúp việc của Hội đồng Nhân dân phải chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, uy tín. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quan tâm tập huấn, bồi dưỡng, nhất là kỹ năng giám sát, thẩm tra, phản biện chính sách, ứng dụng công nghệ số, kỹ năng tiếp xúc cử tri và xử lý tình huống thực tiễn; đồng thời có cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao vào làm việc tại các cơ quan của Hội đồng Nhân dân.

Nhắc lại yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng chính quyền địa phương thực sự gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân; bộ máy phải tinh gọn nhưng hiệu lực, hiệu quả hơn; phân cấp phải đi đôi với kiểm soát quyền lực và nâng cao trách nhiệm giải trình, Chủ tịch Quốc hội mong muốn tinh thần đó phải tiếp tục được quán triệt sâu sắc trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ tới.

Nhấn mạnh chặng đường vừa qua của đất nước đã chứng minh: khi chúng ta hành động bằng tư duy đổi mới, bằng tinh thần vì dân và ý chí quyết tâm cao, sẽ tạo nên những kết quả vượt bậc, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ tiếp tục đổi mới, hoạt động ngày càng hiệu quả; xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng; hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và hoạt động của Hội đồng Nhân dân./.

Hội đồng Nhân dân phải thực sự trở thành thiết chế kiến tạo phát triển Hội đồng Nhân dân không chỉ là cơ quan quyết nghị và giám sát mà phải thực sự trở thành thiết chế kiến tạo phát triển, đồng hành cùng chính quyền khơi thông nguồn lực và củng cố niềm tin của nhân dân.

