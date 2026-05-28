Việt Nam kêu gọi đoàn kết ủng hộ Cuba tại cuộc họp Phong trào Không liên kết

Ngày 27/5, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) đã diễn ra cuộc họp của Phong trào Không liên kết để nghe Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla chia sẻ về tình hình Cuba hiện nay, trong bối cảnh các biện pháp bao vây, cấm vận và cưỡng ép đơn phương nhằm vào Cuba tiếp tục bị siết chặt.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla bày tỏ trân trọng tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của các nước thành viên Phong trào Không liên kết đối với Cuba; cung cấp thông tin cập nhật về những tác động nghiêm trọng của các biện pháp bao vây, cấm vận, đặc biệt là các biện pháp cưỡng ép nhằm vào nguồn cung năng lượng và việc áp đặt trừng phạt thứ cấp đối với thực thể của nước thứ ba.

Theo Bộ trưởng Bruno Rodríguez Parrilla, các biện pháp này đang gây nhiều khó khăn cho kinh tế-xã hội và đời sống người dân Cuba, đặc biệt trong các lĩnh vực thiết yếu như năng lượng, lương thực và y tế; đồng thời gia tăng quan ngại trước các đe dọa sử dụng vũ lực đối với Cuba.

Trong thảo luận tại cuộc họp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, bày tỏ chia sẻ sâu sắc với những thách thức mà nhân dân Cuba anh em đang phải đối mặt.

Đại sứ khẳng định Việt Nam phản đối các biện pháp cưỡng ép đơn phương nhằm vào Cuba, coi đây là những hành động đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có bình đẳng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ, tự do thương mại và hàng hải quốc tế, cũng như quyền của mỗi quốc gia được lựa chọn con đường phát triển của mình.

Việt Nam cũng phản đối mọi hành động đe dọa hoặc sử dụng vũ lực đối với Cuba, cho rằng đối thoại và ngoại giao là con đường đúng đắn, bền vững duy nhất để xử lý khác biệt, tránh làm gia tăng căng thẳng và bất ổn đối với hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế.

Trưởng Phái đoàn Việt Nam nhấn mạnh việc đoàn kết với các dân tộc đang phải đối mặt với sức ép, áp đặt và bất công luôn là giá trị cốt lõi của Phong trào Không liên kết, vốn được thành lập trên các nguyên tắc độc lập, bình đẳng chủ quyền, không can thiệp và cùng tồn tại hòa bình.

Đại diện Việt Nam kêu gọi các nước thành viên Phong trào Không liên kết tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lên tiếng mạnh mẽ phản đối bao vây, cấm vận đối với Cuba, góp phần bảo vệ các nguyên tắc nền tảng của Phong trào.

Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy và tình đoàn kết trước sau như một của Việt Nam dành cho Cuba; khẳng định Việt Nam luôn sát cánh với Cuba, cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ về an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp và năng lượng tái tạo, nhằm góp phần san sẻ khó khăn với nhân dân Cuba anh em./.