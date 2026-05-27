Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, chiều 27/5, tại Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam và gần 600 kiều bào đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Lan và đại diện kiều bào từ Lào sang.

Tại cuộc gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh mang trong mình tình cảm sâu sắc và sự kính trọng dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường của dân tộc, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, cộng đồng đã nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng hòa nhập và phát triển, trở thành một cộng đồng mạnh với hơn 100.000 người.

Đại đa số bà con có cuộc sống ổn định, nhiều người thành đạt, có uy tín, khẳng định được vị trí trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, kinh doanh…, được chính quyền và người dân Thái Lan trân trọng, đánh giá cao.

Bên cạnh đó, số lượng người Việt mới sang kinh doanh, học tập, lao động đang tiếp tục tăng, tạo sự đa dạng trong thành phần cộng đồng và gia tăng số lượng đội ngũ chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt tại Thái Lan. Bà con luôn dõi theo từng nhịp thở của quê hương, tràn đầy tự hào trước những thành tựu phát triển to lớn của quê hương và của dân tộc.

Đại sứ cho biết các hội đoàn người Việt tại Thái Lan hoạt động nền nếp, đoàn kết, tích cực tổ chức các hoạt động giữ gìn, quảng bá văn hóa, xã hội, từ thiện, đặc biệt phong trào dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng được thúc đẩy mạnh mẽ. Sự hiện diện của nhiều công trình văn hóa, chùa Việt, các Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Phố Việt Nam” ở nhiều địa phương là minh chứng sinh động cho lòng yêu nước, tự hào dân tộc, luôn hướng về cội nguồn của cộng đồng người Việt tại Thái Lan và mối quan hệ, tình đoàn kết, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao tặng tượng trưng "Tủ sách tiếng Việt" cho Hội người Việt Nam toàn Thái Lan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, các đại diện kiều bào đã bày tỏ xúc động, vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; cảm nhận được sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với bà con; khẳng định cộng đồng người Việt tại Thái Lan tự hào mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, luôn tin tưởng và nguyện gắn bó, đồng hành cùng công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết mỗi lần đến Thái Lan, đều xúc động, nơi đây, với tên gọi Thầu Chín, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã truyền bá chủ nghĩa yêu nước, gieo mầm lý tưởng cách mạng và gây dựng cơ sở cho phong trào giải phóng dân tộc. Di sản mà Người để lại là niềm tự hào của kiều bào Việt Nam tại Thái Lan, tài sản tinh thần quý báu của dân tộc, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về lòng yêu nước, ý chí độc lập và tinh thần suốt đời phụng sự tổ quốc.

Thông tin về tình hình trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh sau hơn 80 năm xây dựng, phát triển và 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những nền kinh tế năng động, phát triển nhanh của khu vực và thế giới. Vừa qua, Việt Nam đã thực hiện thành công cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Đến nay, bộ máy từng bước đi vào hoạt động ổn định, có những hiệu quả rõ rệt, hướng tới mục tiêu quản trị hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân, góp phần vào thành công của Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thời gian qua, Nhà nước chăm lo tốt hơn cho giáo dục, y tế, an sinh xã hội như miễn giảm học phí từ mầm non đến hết phổ thông, xây dựng trường liên cấp ở xã biên giới, mở rộng hỗ trợ bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm lo xây dựng nhà ở cho nhân dân, có chính sách hướng tới bảo đảm quyền có chỗ ở của mọi người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết chuyến thăm này sẽ trao đổi với lãnh đạo cấp cao Thái Lan về các định hướng hợp tác thời gian tới; khẳng định trong tiến trình đó, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan luôn là cầu nối quan trọng, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận với truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần cần cù, cộng đồng người Việt đã ổn định cuộc sống, hội nhập tốt, đóng góp tích cực cho xã hội ở sở tại, đồng thời luôn giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng Việt, nếp Việt và hướng về quê hương. Tâm huyết của bà con trong việc giữ gìn, phát triển Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phố Việt Nam, các di tích, công trình văn hóa của cộng đồng ở Udon Thani là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của văn hóa Việt, lòng tự hào dân tộc và tình cảm sâu nặng của cộng đồng người Việt Nam với Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ người Việt Nam tại Thái Lan có lợi thế quý báu khi được lớn lên trong môi trường hội nhập, am hiểu văn hóa Thái Lan, đồng thời mang trong mình cội nguồn Việt Nam, sẽ học tập tốt, chấp hành nghiêm pháp luật sở tại, làm việc chuyên nghiệp, giữ tiếng Việt, hiểu lịch sử dân tộc và trở thành những nhịp cầu trẻ trung, năng động góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai đất nước.

Trân trọng cảm ơn Nhà nước, chính quyền và nhân dân Thái Lan đã dành sự quan tâm, tình cảm thân thiện và sự hỗ trợ quý báu đối với cộng đồng người Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, sự sẻ chia, bao dung và môi trường thuận lợi ấy đã giúp bà con ta ổn định cuộc sống, hội nhập, phát triển, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp tục là cầu nối hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đại biểu chụp ảnh chung với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, đóng góp to lớn của Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan trong xây dựng, gắn kết và phát triển cộng đồng, là rường cột vững chắc của cộng đồng, cầu nối với quê hương và nhân tố tích cực vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng Việt Nam tại Thái Lan, là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc, là nguồn lực quý báu của đất nước và cầu nối quan trọng vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan. Trên tinh thần đó, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, hỗ trợ để bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hội nhập tốt với xã hội sở tại, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa, hướng về cội nguồn và gắn bó với quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong cộng đồng người Việt tại Thái Lan tiếp tục đoàn kết, ổn định, phát triển vững mạnh, hội nhập tốt, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan. Bà con đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau; xây dựng hình ảnh người Việt Nam tại Thái Lan cần cù, nhân ái, nghĩa tình, tôn trọng pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng; đồng thời tiếp tục phát huy giá trị các di tích, công trình văn hóa của cộng đồng; đẩy mạnh dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ, tăng cường kết nối doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào với trong nước, thúc đẩy đầu tư, thương mại và hợp tác giữa hai nước.

Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan và các hội thành viên phát huy vai trò mái nhà chung, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ bà con cùng phát triển. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại, bảo hộ công dân, chăm lo và đồng hành với cộng đồng, thực sự là chỗ dựa tin cậy để bà con gửi gắm tâm tư, nguyện vọng và tình cảm với quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết tại cuộc gặp hôm nay, các kiến nghị của bà con sẽ được tổng hợp, chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu và sớm có những giải pháp phù hợp để thực hiện./.

