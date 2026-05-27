Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng thông suốt, hiệu quả

Ngày 27/5, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến điểm cầu các xã, phường trên địa bàn.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân nhấn mạnh, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương lớn, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình phối hợp, phân cấp, phân quyền; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Tỉnh phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố trước ngày 30/6/2026.

Lai Châu quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về tăng trưởng 2 con số, xây dựng trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới, các dự án giao thông trọng điểm; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Sau 1 năm triển khai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Việc quán triệt được triển khai nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt 97%.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, tỉnh đã ban hành trên 100 văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 25 đoàn kiểm tra, giám sát đối với các đảng bộ trực thuộc; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi các xã, phường sau sắp xếp.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 42 cơ quan, đơn vị tổ chức cấp tỉnh; cấp xã có 38 xã, phường với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc được kiện toàn theo mô hình mới.

Tổ chức Đảng được sắp xếp đồng bộ với tổ chức bộ máy chính quyền và hệ thống chính trị, giảm các đầu mối không còn phù hợp, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của Đảng. Các cơ quan, đơn vị kịp thời ban hành, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho tập thể, cá nhân.

Hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội và các đơn vị sự nghiệp cơ bản ổn định, thông suốt, không phát sinh bất cập lớn. Toàn tỉnh đã hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu, vượt 4% chỉ tiêu Trung ương giao.

Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Tỉnh đã giải quyết chế độ, chính sách đối với trên 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động do sắp xếp; giảm gần 1.500 biên chế so với năm 2021. Việc xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực được triển khai đối với 100% cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và xã, phường. Đồng thời điều động hơn 12.240 cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại 38 xã, phường; kiện toàn đủ 100% lãnh đạo chủ chốt của các xã, phường. Các sở, ngành thành lập tổ công tác, biệt phái, tăng cường cán bộ về hỗ trợ cơ sở, nhất là ở các lĩnh vực còn thiếu.

Tỉnh cũng tuyển dụng 63 công chức, 320 viên chức, tiếp nhận 49 người vào làm công chức; phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức cho 5 cơ quan, đơn vị với 35 chỉ tiêu công chức, 33 chỉ tiêu viên chức; mở 79 lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cho 11.710 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Đến ngày 25/5/2026, toàn tỉnh có 17.196 cán bộ, công chức, viên chức.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và đa số cán bộ ở cấp xã đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị; gần dân, có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số hóa tài liệu, tiếp công dân được quan tâm triển khai, cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung như nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp xã biên giới; công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp gắn với chuyển đổi số và cải cách hành chính...

Dù hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ngày càng thông suốt, hiệu quả nhưng vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như đội ngũ cán bộ cấp xã còn thiếu ở các vị trí chuyên môn đặc thù như công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quản lý đất đai, xây dựng, giao thông, kế toán, tài chính.

Việc bố trí, sử dụng cán bộ ở một số trường hợp chưa phát huy đầy đủ năng lực, sở trường; còn tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Năng lực quản trị, điều hành, kỹ năng tham mưu, ứng dụng công nghệ thông tin, tổng hợp và xử lý văn bản của một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ mới. Hạ tầng kinh tế-xã hội, giao thông, điện, viễn thông, internet ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Một số xã chưa bảo đảm đầy đủ trụ sở, phòng làm việc, trang thiết bị; thiết bị công nghệ thông tin chưa đồng bộ...

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu quyết định tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp./.

