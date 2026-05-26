Lào Cai: Bước tiến lớn sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 26/5, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 99 xã, phường của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh khẳng định đây là dịp quan trọng để tỉnh nhìn nhận, đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả sau 1 năm thực hiện chủ trương hợp nhất hai tỉnh Lào Cai-Yên Bái, tổ chức lại không gian phát triển, kết thúc hoạt động bộ máy cấp huyện và vận hành mô hình quản lý trực tiếp từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá thực chất hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng cung cấp dịch vụ công; phân tích những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn trong quá trình vận hành; đồng thời đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, trao đổi nhiều nội dung liên quan đến quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Các ý kiến tập trung vào đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công cấp xã; phát huy các mô hình tự quản về an ninh trật tự, bảo đảm an ninh biên giới; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường; đồng thời quản lý, xử lý hiệu quả trụ sở, tài sản công dôi dư và phân bổ ngân sách phù hợp khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm quan trọng sau gần 1 năm triển khai chính quyền địa phương 2 cấp; thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như công tác hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở của một số sở, ngành có lúc chưa sâu sát; năng lực, kỹ năng thực tiễn và khả năng chuyển đổi số của đội ngũ cán bộ cơ sở còn chưa đồng đều; một bộ phận cán bộ còn tâm lý trông chờ, bị động.

Ông Dương Quốc Huy yêu cầu thời gian tới toàn hệ thống chính trị tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; năng lực điều hành, hướng tới nền hành chính hiện đại, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Tổ hỗ trợ, hướng dẫn kê khai giải quyết thủ tục hành chính được thành lập nhằm giúp người dân hạn chế đi lại nhiều lần. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Cùng với đó, các địa phương, đơn vị chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; hoàn thiện hạ tầng dữ liệu số; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; phấn đấu cắt giảm tối đa 50% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong năm 2026 so với năm trước.

Đồng thời, các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát các chủ trương, định hướng của Trung ương để hoàn thiện mô hình hệ thống chính trị 2 cấp theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tạo động lực phát triển mới, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Lào Cai đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Toàn tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo đúng lộ trình; kiện toàn hệ thống cơ quan, đơn vị bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt.

Sau sắp xếp, tỉnh hiện có 164 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, 1.127 đơn vị sự nghiệp cấp xã và thành lập 99 trung tâm dịch vụ sự nghiệp công cấp xã; hệ thống y tế, giáo dục tiếp tục được tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn.

Cùng với đó, tỉnh đã giải quyết chế độ, chính sách cho 4.409 cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy; tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo không là người địa phương, trong đó 99/99 bí thư cấp ủy xã, phường không phải người địa phương.

Tỉnh cũng tăng cường 93 cán bộ cấp tỉnh biệt phái về các địa phương.Công tác phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền tiếp tục được đẩy mạnh, từng bước phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền cấp xã.

Người dân đến làm thủ tục hành chính được cán bộ phường Yên Bái hướng dẫn tận tình. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện đã được chuyển giao về cấp xã, góp phần rút ngắn quy trình xử lý, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong cải cách hành chính, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm khoảng 30%; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý trên môi trường điện tử tăng cao, góp phần giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Công tác chuyển đổi số, giao quyền tự chủ gắn với trách nhiệm người đứng đầu tiếp tục được tăng cường.

Đáng chú ý, trong quá trình vận hành mô hình mới, tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo như thành lập 13 tổ công tác hỗ trợ cơ sở, tăng cường biệt phái cán bộ cấp tỉnh về xã, đổi mới đào tạo cán bộ theo hướng thực tiễn, đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ và xây dựng mô hình trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khen thưởng 44 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp./.

