Kỷ luật Cảnh cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế

Chiều 25/5, Thành ủy Huế ra thông báo về việc, tổ chức Hội nghị để xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng, trong đó có công tác thi hành kỷ luật cán bộ.

Tại Hội nghị, Thành ủy Huế đã xem xét trách nhiệm và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Đình Đức, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Huế.

Theo kết luận của Thành ủy, trong thời gian giữ cương vị Giám đốc Sở, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Huế (từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2023), đồng chí Nguyễn Đình Đức đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không kịp thời ký phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Văn phòng Điều phối.

Bên cạnh đó, đồng chí còn buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát trong việc ký kết lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Truyền thông Cát Tường Quân trong xây dựng các phóng sự chuyên đề truyền hình về chương trình nông thôn mới. Việc này dẫn đến để doanh nghiệp làm giả hồ sơ, giấy tờ nhằm nghiệm thu, thanh toán, chiếm đoạt tiền, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Thành ủy Huế nhận định những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Đình Đức gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của cá nhân đồng chí cũng như tổ chức đảng nơi công tác và sinh hoạt.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Đình Đức./.

Đề nghị xem xét kỷ luật Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Thế Hùng.