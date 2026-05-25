Chính trị

Kỷ luật Cảnh cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế

Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế.

Mai Trang
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Chiều 25/5, Thành ủy Huế ra thông báo về việc, tổ chức Hội nghị để xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng, trong đó có công tác thi hành kỷ luật cán bộ.

Tại Hội nghị, Thành ủy Huế đã xem xét trách nhiệm và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Đình Đức, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Huế.

Theo kết luận của Thành ủy, trong thời gian giữ cương vị Giám đốc Sở, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Huế (từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2023), đồng chí Nguyễn Đình Đức đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không kịp thời ký phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Văn phòng Điều phối.

Bên cạnh đó, đồng chí còn buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát trong việc ký kết lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Truyền thông Cát Tường Quân trong xây dựng các phóng sự chuyên đề truyền hình về chương trình nông thôn mới. Việc này dẫn đến để doanh nghiệp làm giả hồ sơ, giấy tờ nhằm nghiệm thu, thanh toán, chiếm đoạt tiền, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Thành ủy Huế nhận định những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Đình Đức gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của cá nhân đồng chí cũng như tổ chức đảng nơi công tác và sinh hoạt.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Đình Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Kỷ luật #Cảnh cáo #Thi hành kỷ luật cán bộ #Thành ủy Huế TP. Huế
Theo dõi VietnamPlus

XÂY DỰNG ĐẢNG

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới, bảo đảm vừa xử lý các điểm nghẽn trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng tri thức lâu dài cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Sáng 25/5/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo để cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản.