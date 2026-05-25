Quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia tiếp tục được củng cố

Ngày 25/5, tại phường Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh), Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia phối hợp với Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam tổ chức Hội nghị liên tịch lần thứ 4 (giai đoạn 2022-2027).

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả phối hợp hoạt động giữa hai Hội năm 2025, phương hướng phối hợp hoạt động năm 2026; trao đổi kinh nghiệm hoạt động hữu nghị nhân dân giữa các tỉnh có chung biên giới; giao lưu doanh nghiệp - câu lạc bộ doanh nghiệp hai Hội, góp phần củng cố hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia trong tình hình mới.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia; bà Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết năm 2025, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia tiếp tục được củng cố và phát triển tốt đẹp. Trong bối cảnh đó, hoạt động đối ngoại nhân dân và sự phối hợp giữa hai Hội tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng, góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước.

"Những kết quả đó tiếp tục khẳng định ý nghĩa quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong việc vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia; đồng thời là nền tảng và kinh nghiệm quý báu để hai Hội tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp hoạt động trong thời gian tới," bà Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Thống nhất các nội dung hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2026 và năm 2027 - kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967), mốc son lịch sử trong quan hệ hai nước, bà Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh hai Hội tiếp tục phối hợp triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia tới hội viên và các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, phù hợp; đồng thời nâng cao nhận thức, cảnh giác trước các thông tin sai trái, xuyên tạc nhằm chia rẽ quan hệ hai nước.

Cùng với đó, hai bên tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu hữu nghị giữa các cấp hội, nhất là các địa phương biên giới; tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, nhất là tại khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn và khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh của mỗi nước.

Hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình Ươm mầm hữu nghị, quan tâm hỗ trợ lưu học sinh Campuchia và Việt Nam đang học tập tại mỗi nước; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối hợp tác kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, địa phương hai nước mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại trên các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và tiềm năng của mỗi bên.

Chia sẻ tại hội nghị, bà Samdech Men Sam An nhận định, những năm qua, quan hệ giữa hai nước đã phát triển rất tốt đẹp. Hai bên đã thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa và khoa học. Campuchia xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Việt Nam trong quá khứ cũng như hiện tại. Nhân dân Campuchia sẽ không bao giờ quên sự hy sinh to lớn của các chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam trong việc giúp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng.

Theo bà Samdech Men Sam An, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam đã thực hiện vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ngoại giao nhân dân thông qua nhiều hoạt động như trao đổi đoàn, giao lưu văn hóa, công tác xã hội và nhân đạo; kết nối thanh niên, phụ nữ và doanh nhân. Thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, tập trung vào củng cố tình hữu nghị nhân dân; thúc đẩy kinh tế, thương mại, du lịch và đầu tư; hỗ trợ xã hội và nhân đạo bồi dưỡng thế hệ thanh niên tương lai.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thống nhất, tăng cường triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, nhất là tại khu vực biên giới, vùng sâu, vùng khó khăn, và khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Hai bên triển khai hiệu quả Chương trình Ươm mầm hữu nghị, hỗ trợ lưu học sinh Campuchia và Việt Nam học tập tại mỗi nước; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cộng đồng và kết nối hợp tác kinh tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, địa phương hai nước mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và tiềm năng của mỗi bên.

Nhờ những hoạt động tích cực của Hội, kim ngạch thương mại giữa hai nước Việt Nam và Campuchia trong năm 2025 đã tăng lên 11 tỷ USD và dự kiến sẽ đạt 20 tỷ USD trong tương lai, phù hợp với cam kết của lãnh đạo hai nước. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Campuchia và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN.

Đến nay, Việt Nam có 219 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Campuchia với tổng vốn đăng ký 2,95 tỷ USD, nằm trong nhóm năm nhà đầu tư ASEAN lớn nhất có đầu tư trực tiếp tại Campuchia. Campuchia hiện có 34 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 61 triệu USD, đứng thứ 51 trong số các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam./.

