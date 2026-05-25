Quảng Ninh hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 5/6

Nhằm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ rà soát và xây dựng phương án tổ chức lại hệ thống chính trị cơ sở.

Dự kiến, tỉnh sẽ hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trước ngày 5/6.

Mục tiêu được đặt ra sớm hơn thời hạn chung mà Trung ương giao cho các tỉnh, thành phố (trước ngày 10/6), thể hiện quyết tâm chính trị cao và tinh thần chủ động của địa phương.

Phương án tổng thể của tỉnh tập trung vào việc rà soát toàn bộ hệ thống thôn, tổ dân phố; xây dựng phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp cùng chính sách hỗ trợ kèm theo; đồng thời giải quyết triệt để chế độ, chính sách cho người không tiếp tục tham gia hoạt động.

Việc sắp xếp này đảm bảo phù hợp với tiêu chí quy mô số hộ gia đình, xem xét kỹ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý và an ninh quốc phòng, hướng tới mô hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả.

Song song với việc xây dựng phương án tổng thể cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các địa phương trong tỉnh đang tích cực hướng dẫn cấp xã xây dựng Đề án cụ thể để tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành việc trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua các Đề án này trước ngày 30/6, đảm bảo tính công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận cao trong dư luận.

Đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã, tỉnh đã lên kế hoạch kết thúc hoạt động trước ngày 31/5 và khẩn trương hoàn thành phương án bố trí, sử dụng hoặc giải quyết chế độ chính sách đồng bộ trước ngày 30/6

Công tác tuyển chọn, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức hoặc chuyển giao làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sẽ được xét duyệt nghiêm ngặt dựa trên phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn, gắn liền với yêu cầu cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở trong tình hình mới.

Sau sắp xếp lại theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Ninh có 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã, 30 phường và 2 đặc khu.

Mặc dù số lượng xã, phường, đặc khu giảm mạnh sau sáp nhập, hệ thống thôn, khu phố trực thuộc về cơ bản vẫn được giữ ổn định để đảm bảo công tác quản lý dân cư không bị xáo trộn.

Toàn tỉnh hiện có tổng cộng 1.452 thôn, khu phố (bao gồm cả các tổ dân phố thuộc các phường/thị trấn cũ và khu dân cư tại 2 đặc khu)./.

Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố hoàn thành trước ngày 10/6/2026.