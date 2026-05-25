Trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sáng 25/5, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã dự và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã công bố các quyết định về công tác cán bộ. Cụ thể, tại Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 21/5/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tại Quyết định số 295/QĐ-ĐUCP ngày 21/5/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt lãnh đạo Chính phủ chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được bổ sung thêm một cán bộ lãnh đạo trẻ, có năng lực, kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Huy Dũng là cán bộ trưởng thành qua nhiều vị trí công tác, luôn thể hiện năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với công việc, có nhiều đóng góp trong triển khai các nhiệm vụ liên quan đến khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được xem xét kỹ lưỡng, phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi Bộ đang đứng trước nhiều nhiệm vụ, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là bộ đa ngành, đa lĩnh vực, đang đảm đương sứ mệnh quan trọng, tiếp nối truyền thống "soi đường cho quốc dân đi," cũng như phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình.

Trong bối cảnh mới, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành cần tiếp tục phát huy vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước.

Nhiệm vụ phía trước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là rất lớn, đòi hỏi toàn ngành tập trung quán triệt và triển khai hiệu quả tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng thời, Bộ cần khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.

Trước mắt, Bộ cần ưu tiên huy động nguồn lực, trí tuệ và tâm huyết để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng và khai thác hiệu quả dữ liệu chuyên ngành, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển ngành trên nền tảng số.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục đổi mới tư duy quản trị, nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị; trong đó, chú trọng nghiên cứu, xây dựng mô hình quản trị văn hóa trên môi trường số, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây được xác định là yêu cầu cấp bách nhằm tạo động lực phát triển cho ngành trong giai đoạn tới - Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng với truyền thống và bề dày của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng sự tham gia của đội ngũ cán bộ lãnh đạo có năng lực, Bộ sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng thời gian tới; đồng thời kỳ vọng, ông Nguyễn Huy Dũng trên cương vị Thứ trưởng sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy kinh nghiệm và năng lực chuyên môn, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như sự phát triển chung của đất nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng bày tỏ lời cảm ơn, sự vinh dự khi được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao trọng trách mới; khẳng định luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình trên cương vị mới và sẽ nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Bộ và toàn ngành phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

* Ông Nguyễn Huy Dũng sinh năm 1983 tại thành phố Hà Nội, là Kỹ sư Công nghệ thông tin, Cử nhân Kinh tế, là chuyên gia, nhà quản lý về công nghệ và kinh tế. Ông từng giữ các chức vụ: Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Thứ trưởng phụ trách an ninh mạng, chuyển đổi số, hạ tầng số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số của Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ); Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2023, ông Nguyễn Huy Dũng được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) bầu chọn vào danh sách lãnh đạo trẻ tiêu biểu toàn cầu, ghi nhận những nỗ lực hợp tác quốc tế, đóng góp của ông cho sự phát triển của công nghệ số vào các lĩnh vực kinh tế-xã hội ở Việt Nam và thế giới./.

