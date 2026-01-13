Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Chiều 13/1, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Lê Trung Kiên đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động, phân công, chỉ định và bổ nhiệm cán bộ.

Theo Quyết định số 576-QĐ/TU ngày 13/1/2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định chỉ định các đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Chánh Văn phòng Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Minh Long (sinh năm 1975), Thành ủy viên, thôi giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ thành phố để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ (Quyết định số 568-QĐ/TU ngày 13/1/2026); đồng thời, chỉ định đồng chí Nguyễn Minh Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 (Quyết định số 575-QĐ/TU ngày 13/1/2026).

Theo Quyết định số 569-QĐ/TU ngày 13/1/2026, Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Trần Thị Phương Hoa (sinh năm 1975), Thành ủy viên, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Cầu Giấy nhiệm kỳ 2025-2030, đến công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để hiệp thương ứng cử giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Liễu (sinh năm 1975), Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ thành phố, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Cầu Giấy nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cầu Giấy nhiệm kỳ 2021-2026 (Quyết định số 570-QĐ/TU ngày 13/1/2026).

Theo Quyết định số 571-QĐ/TU ngày 13/1/2026, Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Nguyễn Mạnh Quân (sinh năm 1975), thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, đến công tác tại Sở Nội vụ thành phố để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố.

Tại Quyết định số 572-QĐ/TU ngày 13/1/2026 Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Hoàng Văn Bằng (sinh năm 1971), Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy Hà Nội, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết định điều động, phân công đồng chí Trần Anh Tuấn (sinh năm 1977), Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, đến công tác tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội để giữ chức Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường (Quyết định số 573-QĐ/TU ngày 13/1/2026).

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Hà Nội đang triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược, với khối lượng công việc lớn và yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng; trong đó có việc tháo gỡ các điểm nghẽn tồn tại kéo dài, triển khai các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, xây dựng nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, sửa đổi Luật Thủ đô năm 2024 và lập Quy hoạch tổng thể phát triển Thủ đô tầm nhìn dài hạn.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi không chỉ bố trí đúng người, đúng việc mà còn phải đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức tổ chức thực hiện, nâng cao trách nhiệm cá nhân.

Các cán bộ được điều động, bổ nhiệm cần sớm tiếp cận công việc, phát huy kinh nghiệm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường đoàn kết, phối hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các cơ quan, đơn vị tiếp nhận tạo điều kiện để cán bộ phát huy hiệu quả công tác.

"Thành phố đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ; mỗi cán bộ cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô," Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Minh Long trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô./.