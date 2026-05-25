Đảng viên làm kinh tế tư nhân: Tăng cường tiềm lực kinh tế cho đất nước

Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những ngưỡng cửa quan trọng của công cuộc đổi mới và hội nhập sâu rộng, việc định vị lại vai trò của khu vực kinh tế tư nhân không chỉ là một yêu cầu thực tiễn mà còn là đòi hỏi mang tính chiến lược của Đảng và Nhà nước.

Ngày 25/5, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã chủ trì và phối hợp với Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị “Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân Việt Nam với đổi mới mô hình phát triển đất nước và chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân.” Đây diễn đàn đối thoại quan trọng, ghi nhận những tư duy mới về phát triển đã được định hình, nhằm chuẩn bị nền tảng lý luận và thực tiễn vững chắc cho các đề án lớn trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Sức mạnh nội sinh và khát vọng vươn tầm

Tại hội nghị, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI đã đưa ra những con số đầy ấn tượng để minh chứng cho sức sống bền bỉ của khu vực kinh tế tư nhân. Với khoảng 1 triệu doanh nghiệp, chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp cả nước, khu vực này đang đóng góp trên 50% GDP và hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước. Đặc biệt, việc tạo ra công ăn việc làm cho hơn 80% lực lượng lao động xã hội đã khẳng định kinh tế tư nhân chính là cái nôi nuôi dưỡng sự ổn định an sinh và thúc đẩy tăng trưởng.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch VCCi: “Những con số này vẫn chưa phản ánh hết tiềm năng nếu chúng ta không có những bước đột phá về thể chế.”

Phân tích sâu hơn về vai trò của doanh nghiệp tư nhân, ông Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh đội ngũ doanh nhân hiện nay không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh đơn thuần mà đang trở thành lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh. Để kinh tế tư nhân thực sự trở thành “một động lực quan trọng nhất” như định hướng mới của Đảng, cần phải có một môi trường thể chế đủ thông thoáng và an toàn.

“Để doanh nghiệp tư nhân yên tâm đầu tư dài hạn, dám dấn thân vào những lĩnh vực khó, những ngành công nghệ chiến lược của quốc gia, chúng ta phải tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về đất đai, vốn và chi phí tuân thủ,” ông Hồ Sỹ Hùng chỉ ra.

Bên cạnh đó, vị lãnh đạo VCCI đề xuất hướng cần thiết là phải trao cơ hội cho các tập đoàn tư nhân lớn tham gia vào các dự án hạ tầng quốc gia và các sản phẩm chiến lược. Đây chính là cách để “khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần khởi nghiệp và khát vọng cống hiến của đội ngũ doanh nhân Việt Nam.” Quan điểm của ông Hùng cho thấy việc xây dựng một đội ngũ “sếu đầu đàn” trong khu vực tư nhân chính là chìa khóa để hiện thực hóa mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mà Trung ương đang xây dựng.

Chủ tịch VCCI nhấn mạnh các chính sách tiếp theo phải đi vào thực chất, tạo ra một “sân chơi” bình đẳng, minh bạch. (Ảnh: Vietnam+)

Nhìn nhận một cách khách quan, sự chuyển dịch từ tư duy “một động lực quan trọng” sang “động lực quan trọng nhất” là một bước ngoặt lịch sử trong đường lối phát triển kinh tế của Đảng. Và, điều này đòi hỏi các chính sách tiếp theo phải đi vào thực chất, tạo ra một “sân chơi” bình đẳng, minh bạch, nơi mà mọi rào cản về định kiến hay thủ tục hành chính phải được dỡ bỏ để giải phóng triệt để sức sản xuất.

Đột phá chính sách

Một trong những nội dung trọng tâm và nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại hội nghị chính là việc tổng kết 20 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW về Đảng viên làm kinh tế tư nhân.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, cho biết những kinh nghiệm thực tiễn sau hai thập kỷ cần được đúc kết để ban hành một quy định mới phù hợp hơn với hơi thở của thời đại.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành năm 2025 đã đặt ra những yêu cầu mới rất cao cho khu vực tư nhân. Việc khuyến khích đảng viên làm kinh tế không chỉ giúp tăng cường tiềm lực kinh tế cho đất nước mà còn góp phần xây dựng một đội ngũ doanh nhân có bản lĩnh chính trị, có đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Ông Nghị nhấn mạnh hội nghị này là cơ hội để cộng đồng doanh nhân đề xuất các chủ trương đột phá, không chỉ ở lĩnh vực kinh tế mà còn cả về văn hóa, quốc phòng-an ninh và đối ngoại.

Việc đổi mới chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân được xem là một “mũi tên trúng hai đích." Một mặt, nó xóa bỏ mặc cảm và những rào cản vô hình đối với những đảng viên có năng lực quản trị, muốn làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội. Mặt khác, điều này giúp Đảng nắm bắt sâu sát hơn nhịp đập của thị trường thông qua chính những hạt nhân ưu tú trong các doanh nghiệp.

Một sự đồng thuận lớn về việc cần phải xây dựng văn hóa doanh nhân Việt Nam dựa trên các giá trị bản sắc dân tộc. (Ảnh: Vietnam+)

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng cần có những hướng dẫn cụ thể để đảng viên không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn giữ vững tư cách, phẩm chất, trở thành những tấm gương liêm chính trong môi trường kinh doanh.

Đi sâu vào phân tích các tham luận, có thể thấy một sự đồng thuận lớn về việc cần phải xây dựng văn hóa doanh nhân Việt Nam dựa trên các giá trị bản sắc dân tộc. Trong mô hình phát triển mới, khoa học công nghệ và chuyển đổi số là công cụ, nhưng con người và thể chế mới là quyết định.

Bên cạnh đó, các doanh nhân kiến nghị cần có những “luồng xanh” pháp lý cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo và các lĩnh vực xanh. Bởi, họ mong muốn Nhà nước không chỉ hỗ trợ bằng các gói ưu đãi tài chính mà quan trọng hơn là sự ổn định về chính sách để họ có thể dự tính được các kế hoạch đầu tư trong 10, 20 năm tới.

Sau hội nghị, Ban Tổ chức cho biết sẽ nghiên cứu, chắt lọc các ý kiến hợp lý trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các đề án, báo cáo trình Trung ương, góp phần cùng Đảng và Nhà nước hoạch định những chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

VCCI: Văn hóa kinh doanh tạo sức mạnh mềm, nâng cao năng lực cạnh tranh VCCI thúc đẩy xây dựng đạo đức doanh nhân, tôn vinh doanh nghiệp văn hóa, góp phần nâng cao uy tín và sức mạnh mềm của doanh nghiệp Việt Nam.