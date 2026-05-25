Khởi công dự án cụm công nghiệp 1.250 tỷ đồng ở cửa ngõ phía Tây Hải Phòng

Sáng 25/5, tại phường An Phong, thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Bản Thiện tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và quản lý kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Lê Thiện-Đại Bản.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.250 tỷ đồng, được đánh giá là một cực tăng trưởng mới về công nghiệp, logistics và đô thị hiện đại của thành phố cảng.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân đánh giá cao định hướng của chủ đầu tư trong việc phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, việc phát triển thêm các sản phẩm nhà xưởng xây sẵn linh hoạt cũng là hướng đi phù hợp, giúp doanh nghiệp thứ cấp rút ngắn thời gian triển khai, giảm chi phí đầu tư ban đầu và sớm đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh vào vận hành.

"Đáng mừng là ngay trong giai đoạn khởi công, dự án đã có các hoạt động hợp tác phát triển kinh doanh, ký kết các Biên bản ghi nhớ (MOU) với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các lĩnh vực bất động sản công nghiệp, sản xuất công nghiệp hỗ trợ, logistics, xuất khẩu. Điều này cho thấy sức hút bước đầu của dự án, đồng thời khẳng định niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư của Hải Phòng," ông Lê Anh Quân nhấn mạnh.

Theo quy hoạch, Cụm công nghiệp Lê Thiện-Đại Bản có quy mô khoảng 60ha, được triển khai tại khu vực trước đây thuộc xã Lê Thiện và xã Đại Bản, huyện An Dương (nay là phường An Phong, thành phố Hải Phòng).

Dự án dự kiến hoàn thiện xây dựng vào quý 3/2027.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng và quản lý kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Lê Thiện-Đại Bản, Phường An Phong, Thành phố Hải Phòng. (Ảnh: TTXVN phát)

Cụm công nghiệp Lê Thiện-Đại Bản được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gồm giao thông nội khu, điện, cấp nước, xử lý nước thải và thu gom chất thải theo tiêu chuẩn hiện đại. Trong đó, hệ thống xử lý nước thải có công suất khoảng 1.750 m3/ngày đêm; hệ thống cấp nước được kết nối trực tiếp với hạ tầng cấp nước khu vực.

Để dự án sớm hoàn thành, đi vào hoạt động hiệu quả, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu thi công tập trung cao nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, an toàn, đúng quy định; bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ dự án, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Đối với các sở, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân phường An Phong tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án; không để thủ tục hành chính trở thành điểm nghẽn làm chậm tiến độ dự án.

Theo ông Hoàng Văn Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Bản Thiện, để đưa Cụm công nghiệp Lê Thiện-Đại Bản là cụm công nghiệp điển hình và được cấp chứng chỉ quốc tế về Cụm công nghiệp xanh, sinh thái, Công ty đã ký kết hợp đồng với Tập đoàn SGS.

Tập đoàn SGS cũng là đơn vị đã đồng hành và cấp chứng chỉ công trình xanh cho các nhà xưởng, nhà máy trong hệ thống các Công ty thành viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Bản Thiện.

Dự án Cụm công nghiệp Lê Thiện-Đại Bản có vị trí thuận lợi, kết nối với các tuyến giao thông quan trọng như Quốc lộ 5, Quốc lộ 10, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, sân bay quốc tế Cát Bi, Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải và các khu công nghiệp lớn của thành phố. Đây là những điều kiện rất quan trọng để hình thành một không gian sản xuất mới, gắn công nghiệp với logistics, đô thị, dịch vụ và nguồn lao động dồi dào.

Hải Phòng là thành phố có truyền thống công nghiệp, cảng biển, thương mại và logistics lâu đời; là cửa ngõ quan trọng ra biển của miền Bắc, là cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Trong nhiều năm qua, thành phố luôn kiên trì đổi mới mô hình tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ.

Những tháng đầu năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế-xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. GRDP quý 1 tăng 11,21%, tiếp tục là mức tăng trưởng hai con số, đứng thứ 3 cả nước./.

Hải Phòng hướng tới trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại Hải Phòng xác định quan điểm phát triển kinh tế là phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đô thị cảng biển, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.