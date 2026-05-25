"Nữ hoàng chip" của Huawei giới thiệu nguyên lý phát triển bán dẫn mới

Tại Hội nghị Quốc tế về Mạch và Hệ thống của Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) diễn ra ở Thượng Hải ngày 25/5, bà Hà Đình Ba - người được mệnh danh là "nữ hoàng chip" của tập đoàn Huawei - đã chính thức giới thiệu một nguyên lý phát triển bán dẫn hoàn toàn mới mang tên "Định luật tỷ lệ Tau" (Tau Scaling Law).

Động thái này nhằm định hướng tương lai ngành chip khi Định luật Moore truyền thống - vốn dựa trên việc thu nhỏ liên tục các bóng bán dẫn để tăng hiệu suất - đang dần đạt đến giới hạn vật lý và nguyên tử.

Bà Hà Đình Ba giải thích rằng thay vì cố gắng thu nhỏ bóng bán dẫn, ngành bán dẫn nên chuyển hướng tập trung vào việc tăng tốc độ truyền tải dữ liệu trên toàn bộ các thiết bị, mạch điện, chip và hệ thống máy tính.

Phía Huawei xác nhận đội ngũ của bà Hà Đình Ba đã dành 6 năm qua để nghiên cứu, áp dụng nguyên lý này và hiện đã sản xuất hàng loạt 381 loại chip dựa trên phương pháp tiếp cận mới.

Đối với Huawei, thách thức về giới hạn công nghệ đến sớm và khắc nghiệt hơn nhiều so với các đối thủ.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ từ năm 2019 đã cắt đứt quyền tiếp cận của tập đoàn với công nghệ chip và quy trình sản xuất tiên tiến của nước ngoài, đe dọa trực tiếp đến các mảng kinh doanh cốt lõi.

Những biện pháp hạn chế tiếp theo từ phía Mỹ cũng đẩy nhiều đối tác và đối thủ nội địa của Huawei vào tình cảnh tương tự. Điều này càng làm tăng tầm quan trọng của các công nghệ bán dẫn thời kỳ hậu Định luật Moore đối với nỗ lực tự chủ công nghệ của Trung Quốc.

Sự nghiệp của bà Hà Đình Ba gắn liền với hành trình tự chủ này. Gia nhập Huawei từ năm 1996, bà được giao trọng trách dẫn dắt bộ phận phát triển chip vào năm 2003 với ngân sách 400 triệu USD mỗi năm.

Từ nền tảng đó, bà đã trực tiếp xây dựng đơn vị thiết kế HiSilicon từ một phòng ban nhỏ thành một thế lực bán dẫn toàn cầu.Dưới sự lãnh đạo của bà, Huawei đã làm chủ nhiều công nghệ lõi như thiết kế hệ thống trên vi mạch (System-on-Chip) và đóng gói tiên tiến.

Các dòng chip do HiSilicon phát triển đã phục vụ rộng rãi từ điện thoại thông minh, AI đến viễn thông, đóng góp lớn vào doanh thu 880,9 tỷ nhân dân tệ (khoảng 130 tỷ USD) của tập đoàn trong năm 2025.

Hiện tại, bà Hà Đình Ba giữ chức Chủ tịch mảng kinh doanh bán dẫn kiêm Giám đốc Ủy ban Khoa học, đồng thời là một trong hai thành viên nữ hiếm hoi trong hội đồng quản trị của Huawei./.

Viettel đặt 'nền móng' cho nhà máy bán dẫn đầu tiên của Việt Nam Viettel phối hợp cùng tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức chương trình đào tạo kỹ sư chế tạo chip bán dẫn để tăng nguồn nhân lực ngành bán dẫn Việt Nam.

​