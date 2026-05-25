Indonesia lập kỷ lục dự trữ gạo cao nhất lịch sử

Indonesia đang nắm giữ lượng dự trữ gạo cao nhất trong lịch sử, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh chiến lược tự chủ lương thực và tăng cường năng lực ổn định thị trường nội địa.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tổng Giám đốc Cơ quan Hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog) Ahmad Rizal Ramdhani ngày 25/5 cho biết lượng gạo dự trữ quốc gia hiện đã đạt khoảng 5,36 triệu tấn – mức cao nhất từng được ghi nhận tại quốc gia Đông Nam Á này.

Ông Ramdhani cho biết năng lực lưu trữ của Bulog hiện đã được mở rộng lên khoảng 6,2 triệu tấn và sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nhằm đáp ứng sản lượng lúa gạo trong nước đang gia tăng.

Ông nhấn mạnh: “Thông qua việc thu mua sản lượng nội địa, chúng tôi không chỉ bảo đảm nguồn cung gạo quốc gia mà còn góp phần duy trì ổn định giá cả cho cả nông dân và người tiêu dùng.”

Theo Bulog, cơ quan này đã thu mua khoảng 2,8 triệu tấn gạo trong tổng mục tiêu 4 triệu tấn của năm 2026. Thành quả này phản ánh nỗ lực của Indonesia trong việc tăng cường dự trữ chiến lược, đồng thời hỗ trợ đầu ra cho nông dân trong nước.

Giới chức Indonesia cho biết Bulog hiện vận hành mạng lưới hạ tầng quy mô lớn trên toàn quốc, bao gồm hệ thống kho chứa, mạng lưới logistics cùng các cơ sở chế biến lúa gạo sau thu hoạch.

Ông Ramdhani nhận định việc đạt được mục tiêu tự chủ lương thực lâu dài không chỉ phụ thuộc vào sản lượng, mà còn đòi hỏi khả năng hấp thụ nông sản, duy trì dự trữ chiến lược, nâng cấp hạ tầng sau thu hoạch và bảo đảm thực phẩm luôn sẵn có với giá hợp lý.

Ông cho biết: “An ninh lương thực bền vững cần sự phối hợp liên ngành, trong đó các trường đại học đóng vai trò quan trọng như trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển ý tưởng mới.”



Indonesia thời gian gần đây liên tục thúc đẩy các chính sách tăng sản lượng nông nghiệp và củng cố an ninh lương thực, trong bối cảnh nhiều quốc gia vẫn đối mặt nguy cơ gián đoạn nguồn cung và biến động giá lương thực toàn cầu./.

