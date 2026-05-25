Làm rõ vướng mắc gây chậm tiến độ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2

Ngày 25/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp nhằm làm rõ các vướng mắc có liên quan đến dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, qua đó khẩn trương tiếp tục tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho dự án.

Tại cuộc họp, ông Phạm Minh Tân - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết theo yêu cầu đặt ra, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 phải hoàn thành trước ngày 30/6 tới đây. Tuy nhiên, dự kiến tiến độ thực hiện có thể bị chậm so với thời gian đề ra do còn một số điểm nghẽn đang cần phải tập trung khơi thông.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh khánh Hòa cũng cho biết mặc dù công tác triển khai các phần việc được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có tiến triển và đạt nhiều kết quả. Song đến thời điểm này, 2 dự án còn đến 1.796 trường hợp chưa hoàn thành công tác chi trả bồi thường.

Cụ thể, tại xã Phước Dinh (nơi xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1) được đánh giá có nguy cơ chậm tiến độ cao hơn do còn vướng việc rà soát hạn mức giao đất, một số hồ sơ phải xác minh và các nội dung liên quan đến nghị quyết của Chính phủ chưa được ban hành. Còn tại xã Vĩnh Hải (nơi xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2), việc cập nhật đơn giá cây trồng mới trên đất và công tác di dời mộ của các thân nhân vẫn chưa triển khai, gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Tại cuộc họp, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, cho biết thời gian qua mặc dù các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương hai xã Phước Dinh và Vĩnh Hải rất nỗ lực thực hiện công việc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thế nhưng kết quả mang lại chưa khởi sắc, có khả năng chậm tiến độ so với mục tiêu đặt ra.

Hằng tuần, Ủy ban Nhân dân tỉnh đều có tổ chức họp để lắng nghe các sở, ngành và địa phương về các vướng mắc có liên quan đến công tác triển khai dự án hỗ trợ tái định cư…, để có hướng chỉ đạo xử lý, tháo gỡ. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã cử cán bộ từ các đơn vị ở tỉnh về để hỗ trợ các phần việc “ngoài tầm” giải quyết của địa phương. Thế nhưng qua báo cáo, một số “điểm nghẽn” vẫn còn nhiều tồn tại, chưa kịp thời giải quyết dứt điểm, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Ông Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm của quốc gia, có ý nghĩa rất quan trọng; do đó các sở, ngành và địa phương phải xem đây là trách nhiệm, là nhiệm vụ và phải thực hiện, đảm bảo phương châm 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ/thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm/kết quả, rõ thẩm quyền," quyết tâm thực hiện đạt kết quả tốt nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải có sự đánh giá cụ thể các phần đã và đang triển khai theo mốc thời gian. Đồng thời tiếp tục kiểm tra, rà soát các vướng mắc tồn tại để kịp thời tháo gỡ, giải quyết nhanh, gọn để đảm bảo tiến độ dự án như đã đề ra.

Người dân ở thôn Thái An (xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa) sẵn sàng di dời đến nơi tái định cư để giao đất xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa, dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có 1.129 trường hợp bị ảnh hưởng, với tổng diện tích 515 ha. Đến nay, xã Phước Dinh đã lập phương án bồi thường cho 853 trường hợp, đạt 75,5% số lượng; niêm yết công khai 471 trường hợp; chuyển hồ sơ thẩm định 222 trường hợp; phê duyệt phương án bồi thường 184 trường hợp với tổng kinh phí khoảng 653 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân xã đã thực hiện chi trả cho 46 trường hợp với diện tích 35,76 ha. Tổng diện tích đã ban hành quyết định thu hồi đất 82,8 ha, đạt khoảng 16% tổng diện tích dự án.

Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có 869 trường hợp bị ảnh hưởng với diện tích hơn 480 ha. Đến nay, xã Vĩnh Hải đã lập phương án cho 786 trường hợp, đạt gần 88% số lượng; niêm yết 620 trường hợp; chuyển thẩm định 304 trường hợp; phê duyệt phương án bồi thường cho 264 trường hợp với tổng kinh phí gần 798 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân xã đã chi trả bồi thường cho 156 trường hợp với diện tích 57,5ha; tổng diện tích thu hồi đạt trên 106 ha, tương đương 12,63% tổng diện tích dự án.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa, hiện đơn vị đang hoàn tất lựa chọn nhà thầu thi công khu tái định cư dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, dự kiến khởi công vào đầu tháng 6 tới. Đối với Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đang được hoàn thiện để triển khai các bước tiếp theo. Công tác chuẩn bị phục vụ di dời mộ của các thân nhân đang được tiến hành triển khai để đảm bảo tiến độ dự án./.

Đảm bảo hoàn tất mặt bằng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong quý 2 Tỉnh Khánh Hòa đã giao nhiệm vụ cho đơ vị quản lý, kiểm kê, kiểm đếm, đo đạc minh bạch diện tích đất thu hồi, chọn địa điểm xây dựng khu tái định cư, tạo sự đồng thuận của người dân vùng dự án.