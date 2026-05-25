Tỉnh Bắc Ninh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu hơn 4.000 tấn vải thiều

Giá vải sớm bán ổn định ở mức cao cùng sức tiêu thụ tích cực trên cả kênh truyền thống và thương mại điện tử đang giúp người trồng vải Bắc Ninh phấn khởi bước vào vụ thu hoạch chính.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Bắc Ninh, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã tiêu thụ khoảng 4.010 tấn vải thiều sớm; trong đó, tiêu thụ trong nước đạt hơn 2.921 tấn, xuất khẩu đạt gần 1.089 tấn.

Giá bán bình quân dao động từ 45.000-55.000 đồng/kg, cao hơn so với nhiều loại trái cây cùng thời điểm, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng vải.

Năm nay, dù thời tiết có thời điểm diễn biến bất lợi, song nhờ người dân chú trọng áp dụng quy trình chăm sóc an toàn nên chất lượng vải thiều sớm của Bắc Ninh vẫn được duy trì ổn định. Quả vải có mẫu mã đẹp, cùi dày, vị ngọt, đáp ứng yêu cầu của các hệ thống phân phối lớn cũng như thị trường xuất khẩu.

Cùng với hoạt động thu mua trực tiếp tại vùng trồng, các địa phương, doanh nghiệp và ngành chức năng của tỉnh đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ; trong đó, việc ứng dụng nền tảng số, thương mại điện tử và livestream bán hàng tiếp tục trở thành điểm nhấn trong quảng bá nông sản địa phương.

Mới đây, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với TikTok Shop, Viettel Post và Ủy ban Nhân dân xã Nam Dương tổ chức chương trình livestream giới thiệu, quảng bá và bán vải thiều sớm tại xã Nam Dương.

Ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trực tiếp tham gia phiên livestream nhằm quảng bá sản phẩm vải thiều Bắc Ninh tới người tiêu dùng cả nước.

Chương trình diễn ra trong hai khung giờ từ 12 giờ đến 14 giờ và từ 14 giờ đến hơn 17 giờ ngày 20/5, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Qua hai phiên livestream, Ban tổ chức ghi nhận hơn 832.000 lượt xem, chốt 4.827 đơn hàng với tổng khối lượng hơn 31 tấn vải thiều. Ngoài ra, chương trình còn tiêu thụ được 537 chai mật ong và gần 300 kg mỳ Chũ - những sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Đông đảo khách hàng trong và ngoài tỉnh tham gia theo dõi, bình luận và chia sẻ chương trình, đồng thời đánh giá tích cực về chất lượng vải thiều Bắc Ninh. Việc đưa nông sản lên nền tảng số không chỉ giúp mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chính gốc với giá cả hợp lý.

Theo các đơn vị tham gia, livestream bán hàng đang trở thành kênh quảng bá hiệu quả, góp phần giới thiệu hình ảnh vùng trồng và đặc sản địa phương tới người tiêu dùng cả nước; từng bước xây dựng thương hiệu vải thiều Bắc Ninh theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, thích ứng với xu thế chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản.

Bên cạnh việc đẩy mạnh bán hàng trực tuyến, các ngành chức năng của tỉnh cũng tăng cường hỗ trợ người dân kết nối tiêu thụ, bảo đảm lưu thông hàng hóa thuận lợi; đồng thời, kiểm soát chặt chất lượng sản phẩm phục vụ xuất khẩu. Nhiều thương lái, doanh nghiệp thu mua đã có mặt tại các vùng trồng từ sớm để ký kết, thu mua vải phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 29.800 ha vải thiều, sản lượng ước đạt hơn 95.000 tấn; trong đó, diện tích vải sớm khoảng 8.200 ha, sản lượng hơn 40.000 tấn; vải chính vụ khoảng 21.600 ha, sản lượng khoảng 55.000 tấn. Đáng chú ý, diện tích sản xuất vải theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 17.500 ha, chiếm gần 59% diện tích toàn vùng, với sản lượng dự kiến khoảng 55.700 tấn.

Bên cạnh đó, tỉnh duy trì 235 ha vải đạt chứng nhận GlobalG.A.P; đồng thời, mở rộng thêm 20 ha, nâng tổng diện tích đạt chuẩn lên 255 ha, với sản lượng khoảng 1.500 tấn. Mô hình sản xuất vải hữu cơ quy mô 10 ha tại phường Phượng Sơn tiếp tục được triển khai nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Để phục vụ xuất khẩu, năm nay Bắc Ninh quản lý 241 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 17.450 ha; trong đó, thị trường Trung Quốc có 127 mã số vùng trồng; Nhật Bản 39 mã số; Australia 29 mã số; Thái Lan 25 mã số và Hoa Kỳ 21 mã số. Toàn tỉnh hiện có 42 cơ sở đóng gói được cấp mã số đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu sang các thị trường./.

