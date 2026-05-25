Bộ Công Thương cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong 8 lĩnh vực

​Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 26/2026/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Thông tư số 26/2026/TT-BCT quy định về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính bao quát 8 lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; khoáng sản; sản xuất kinh doanh thuốc lá; kinh doanh xăng dầu; thương mại điện tử; xuất nhập khẩu; hóa chất; vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

Đối với lĩnh vực xăng dầu, Điều 10 của Thông tư quy định Bộ Công Thương bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 6 Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2017/TT-BCT, Thông tư số 17/2021/TT-BCT và Thông tư số 18/2025/TT-BCT.

Tiếp đó, Điều 11 bãi bỏ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 18/2025/TT-BCT ngày 18/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung bãi bỏ một số điều của Thông tư quy định về kinh doanh xăng dầu.

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thẩm quyền cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa của Trung Quốc, Lào và Campuchia qua lãnh thổ Việt Nam được phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với hầu hết các loại hàng hóa thông thường. Riêng trường hợp hàng hóa quá cảnh là vật liệu nổ công nghiệp vẫn do Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tiếp nhận và xử lý.

Ngoài ra, việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu UAE-VN trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện giữa Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Arap thống nhất cũng được phân cấp về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong lĩnh vực hóa chất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức đặt trụ sở chính hoặc nơi tổ chức đặt kho tồn trữ hóa chất được giao thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định, cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa chất đối với cơ sở tồn trữ thuộc đối tượng phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất do Bộ Công Thương thẩm định.

Bên cạnh việc phân cấp thẩm quyền, Thông tư số 26/2026/TT-BCT cũng quy định rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn đáng kể ở nhiều lĩnh vực.

Trong lĩnh vực khoáng sản, thời hạn kiểm tra, đánh giá và phê duyệt kế hoạch quản lý rủi ro trong khai thác khoáng sản được rút xuống còn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ. Đối với cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn về khai thác khoáng sản, thời hạn được quy định theo 3 bước rõ ràng: 3 ngày làm việc để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo kế hoạch kiểm tra; 3 ngày tiếp theo để tổ chức kiểm tra; và 3 ngày sau khi có kết quả kiểm tra để cấp giấy chứng nhận. Đối với trường hợp cấp lại, thời hạn còn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong lĩnh vực hóa chất, khi tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu trữ tại địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức đặt cơ sở có 8 ngày làm việc để kiểm tra điều kiện thực tế và có ý kiến bằng văn bản; sau khi nhận được ý kiến, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tiếp nhận hồ sơ có 3 ngày làm việc để xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép.

Về cắt giảm hồ sơ, biểu mẫu, Thông tư bãi bỏ hàng chục phụ lục không còn phù hợp trong lĩnh vực thuốc lá ban hành kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT và Thông tư số 43/2023/TT-BCT, đồng thời thay thế bằng các mẫu mới tinh gọn hơn.

Một số điều khoản về báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thương mại điện tử và điều khoản về kinh doanh xăng dầu cũng được bãi bỏ để giảm gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp./.

Bộ Công Thương bãi bỏ một phần quy định về kinh doanh xăng dầu Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 21/2026/TT-BCT ngày 28/4/2026, bãi bỏ một phần khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 18/2025/TT-BCT quy định về kinh doanh xăng dầu.