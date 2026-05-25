TP Hồ Chí Minh hoàn thành khám sức khỏe toàn dân tại 9 xã, đặc khu trong tháng 6

Theo thông tin được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 25/5, trẻ em dưới 18 tuổi, người lao động phi chính thức và người cao tuổi tại 9 xã, đặc khu sẽ được khám sức khỏe từ nay đến hết tháng 6/2026.

Đây được xem là một trong những đợt triển khai quy mô lớn đầu tiên của Thành phố nhằm hiện thực hóa mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành khám sức khỏe cho người dân các xã An Nhơn Tây, Bà Điểm, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Thạnh An, Bắc Tân Uyên, Đất Đỏ, Hồ Tràm và đặc khu Côn Đảo.

Đối tượng ưu tiên gồm trẻ em dưới 18 tuổi chưa được khám sức khỏe trong năm học 2025-2026, người lao động phi chính thức và người cao tuổi. Đây là 9 địa bàn đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh được lãnh đạo địa phương thống nhất cùng Sở Y tế tăng tốc triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân với quyết tâm cơ bản hoàn thành ngay trong quý 2/2026 theo đúng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW, Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại Trạm Y tế phường Chợ Lớn. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên nhiều bệnh viện tuyến trên được huy động trực tiếp hỗ trợ trạm y tế xã, đặc khu tổ chức khám sức khỏe cho người dân. Ngoài ra, nhiều bệnh viện chuyên khoa khác cũng sẵn sàng cử bác sĩ hỗ trợ khi các điểm khám thiếu nhân lực chuyên môn.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, việc huy động các bệnh viện tuyến trên không chỉ nhằm tăng nhanh số lượng người dân được khám mà còn bảo đảm chất lượng chuyên môn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối với người trên 18 tuổi, nội dung khám phải bảo đảm đầy đủ các chuyên khoa theo quy định, đồng thời thực hiện các xét nghiệm và cận lâm sàng cần thiết như xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, đo điện tim, chụp X-quang phổi..., giúp phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm, các yếu tố nguy cơ sức khỏe và bệnh lý tiềm ẩn trong cộng đồng.

Đối với trẻ em, hoạt động khám tập trung đánh giá dinh dưỡng, phát triển thể chất, tầm soát tật khúc xạ, bệnh răng miệng, tai mũi họng, sức khỏe tâm thần và tư vấn sức khỏe học đường.

Việc tổ khám sức khỏe sẽ được tổ chức phù hợp với quy mô dân số và đặc điểm từng địa bàn, bảo đảm đầy đủ bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên nhập liệu và lực lượng hỗ trợ cần thiết.

Đối với các khu vực xa trung tâm, đi lại khó khăn như xã đảo, đặc khu hoặc vùng ven, ngành y tế sẽ bố trí thêm các tổ khám lưu động nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Thông qua các đợt khám sức khỏe, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hình thành hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân trên nền tảng số. Toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật lên nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng và liên thông với Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Các đơn vị được yêu cầu hoàn tất cập nhật dữ liệu trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc khám nhằm phục vụ quản lý sức khỏe liên tục và theo dõi sau khám.

Bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy khám tầm soát sức khỏe cho người dân tại Trạm Y tế phường Chợ Lớn. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Sở Y tế đề nghị các địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị, cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, khu phố, tổ dân phố cùng tham gia “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng,” phát giấy mời, nhắc lịch và hỗ trợ người dân tham gia khám đúng thời gian theo kế hoạch để bảo đảm tỷ lệ người dân tham gia đạt cao.

Việc triển khai khám sức khỏe toàn dân không đơn thuần là hoàn thành chỉ tiêu số lượt khám mà còn là bước chuyển quan trọng của ngành y tế thành phố từ tư duy “chữa bệnh” sang “chủ động chăm sóc sức khỏe.” Đây cũng là nền tảng để Thành phố Hồ Chí Minh từng bước xây dựng mô hình quản lý sức khỏe toàn dân hiện đại, liên thông dữ liệu và lấy người dân làm trung tâm trong giai đoạn phát triển mới của siêu đô thị.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả triển khai tại 9 xã, đặc khu này sẽ là những bài học thực tiễn quan trọng cho toàn Thành phố trong thời gian tới, nhất là kinh nghiệm về huy động đồng bộ hệ thống y tế, phối hợp giữa bệnh viện và y tế cơ sở, tổ chức khám lưu động tại địa bàn đặc thù, quản lý dữ liệu sức khỏe người dân và phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng./.

