Hơn 2.500 tỷ đồng khám sức khỏe cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026

Ngày 25/5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về kinh phí triển khai hoạt động khám sức khỏe cho toàn bộ người dân trên địa bàn. Theo đó, Sở Y tế dự kiến tổng kinh phí để khám sức khỏe cho gần 15 triệu lượt người dân trong năm 2026 là khoảng 2.507 tỷ đồng.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 25/5, Thành phố triển khai khám sức khỏe cho người dân tại các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện; điểm khám lưu động tại trường học, công ty, xí nghiệp; điểm khám lưu động do địa phương bố trí cho cộng đồng dân cư; khám tại nhà đối với các trường hợp người cao tuổi, neo đơn, hạn chế di chuyển.

Đối tượng được khám sức khỏe miễn phí là toàn bộ công dân thực tế cư trú trên địa bàn Thành phố - cả thường trú và tạm trú, xác định qua ứng dụng VNeID.

Trong đó, Thành phố ưu tiên các nhóm yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và người dân vùng khó khăn - đây được xem là yếu tố cốt lõi nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Về kinh phí, Thành phố dự kiến chi 2.507 tỷ đồng để khám sức khỏe cho người dân; trong đó, chi phí lớn nhất tập trung ở hai nhóm gồm người lao động phi chính thức với khoảng 4,5 triệu người chiếm hơn 1.515 tỷ đồng và 1,6 triệu người cao tuổi, chiếm gần 539 tỷ đồng.

Về cơ chế chi trả, ngân sách nhà nước chi trả theo phân cấp cho các nhóm thuộc trách nhiệm của Nhà nước; kinh phí y tế trường học cho học sinh, trẻ mầm non; người sử dụng lao động chi trả cho người lao động.

Sở Y tế dự kiến mức tổng chi phí khám cho mỗi người dân được khống chế không vượt quá 350.000 đồng/người/lần/năm.

Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết kế ba gói khám phù hợp đặc điểm sức khỏe từng độ tuổi. Đó là:

Gói cho trẻ em dưới 6 tuổi tập trung theo dõi tăng trưởng, đánh giá dinh dưỡng, phát triển tinh thần - vận động và sàng lọc nguy cơ tự kỷ;

Gói cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi chú trọng phát hiện sớm bệnh học đường, tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, sức khỏe tâm thần và tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên;

Gói cho người từ 18 tuổi trở lên gồm khám đa chuyên khoa, các xét nghiệm cận lâm sàng cơ bản và chụp X-quang ngực, riêng lao động nữ được sàng lọc ung thư vú và ung thư cổ tử cung.

Ngành Y tế cũng ưu tiên tổ chức khám tại trạm y tế cấp xã để thuận tiện cho người dân; đối với những nơi chưa đủ điều kiện thì các cơ sở khám, chữa bệnh công lập giữ vai trò nòng cốt, hỗ trợ chuyên môn và tổ chức khám lưu động.

Đặc biệt, Sở Y tế sẽ phối hợp Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức đợt khám quy mô lớn cho khoảng một triệu công nhân, người lao động, dự kiến từ 30/5 đến 30/9/2026./.

TP Hồ Chí Minh hoàn thành khám sức khỏe toàn dân tại 9 xã, đặc khu trong tháng 6 Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành khám sức khỏe cho người dân các xã An Nhơn Tây, Bà Điểm, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Thạnh An, Bắc Tân Uyên, Đất Đỏ, Hồ Tràm và đặc khu Côn Đảo.