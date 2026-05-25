Gia Lai: Nhiều người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ

Ngày 25/5, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai cho biết đang tích cực điều trị cho hàng chục trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ mua tại tiệm Lâm Huyền.

Hiện sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định. Nhiều trường hợp đáp ứng tốt với phác đồ điều trị.

Theo báo cáo của bệnh viện, đến ngày 25/5, đơn vị đã tiếp nhận cấp cứu 46 trường hợp có triệu chứng ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mỳ mua tại hiệu Lâm Huyền.

Trong đó, 38 trường hợp phải nhập viện điều trị tại các khoa gồm: Nhi, Truyền nhiễm, Nội tiêu hóa và Nội tổng hợp; 8 trường hợp được xử trí cấp cứu và cho theo dõi ngoại trú.

Ngay sau khi tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân, lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo các khoa phối hợp theo dõi sát tình trạng sức khỏe người bệnh, đảm bảo công tác cấp cứu và điều trị kịp thời.

Đang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai), bệnh nhân Huỳnh Lê Văn Hòa (trú phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) cho biết, sáng 23/5, anh có ghé mua bánh mỳ tại tiệm Lâm Huyền trên đường Hùng Vương để ăn sáng.

Đến trưa cùng ngày, sau khi ăn cơm với gia đình, anh xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, sốt và đi ngoài liên tục. Dù đã tự mua thuốc điều trị và khám bên ngoài nhưng tình trạng không cải thiện nên phải nhập viện điều trị.

Cùng mua bánh mỳ tại tiệm Lâm Huyền vào sáng 23/5, sau khi ăn trưa cùng gia đình, hai vợ chồng bà Ngô Thị Thúy Kiều (phường Quy Nhơn Đông) cũng xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, chóng mặt kéo dài.

Đến tối 23/5, hai vợ chồng phải vào bệnh viện cấp cứu. Sau một ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai, sức khỏe của hai vợ chồng cơ bản đã ổn định.

Bác sỹ Chuyên khoa II Phạm Duy Châu, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai cho biết, từ ngày 23/5 đến nay, khoa đã tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện với các biểu hiện đau bụng, sốt, buồn nôn và tiêu chảy.

Trong sáng 25/5, khoa tiếp tục tiếp nhận 4 trường hợp cũng với tình trạng tương tự. Hiện các bệnh nhân đang được y, bác sĩ tích cực theo dõi, điều trị và có chuyển biến tốt, sức khỏe dần ổn định.

“Hiện nay, thời tiết nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm do thức ăn dễ ôi thiu, nhiễm khuẩn nếu không được bảo quản đúng cách.

Người dân cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; hạn chế sử dụng thức ăn chế biến sẵn để lâu ngoài môi trường.

Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, sốt, tiêu chảy sau ăn uống, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh tự ý dùng thuốc tại nhà khiến bệnh diễn biến nặng,” bác sỹ Chuyên khoa II Phạm Duy Châu khuyến cáo./.

