Xác minh thông tin hộp xôi có dòi gây xôn xao dư luận

Chiều 25/5, Ủy ban Nhân dân xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị cho biết đang chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến một hộp xôi nghi có dòi, được cho là mua tại một cửa hàng trên địa bàn, gây xôn xao dư luận.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip có nội dung phản ánh việc phát hiện dòi trong hộp xôi mua tại tiệm bánh mì H.P. thuộc thôn Nam Đông, xã Cồn Tiên thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ.

Qua xác minh ban đầu, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, cháu N.T.N (sinh năm 2009, xã Cồn Tiên), sau khi đi thu hoạch mủ cao su về đã đến cửa hàng H.P. thuộc thôn Nam Đông, xã Cồn Tiên mua 5 hộp xôi thập cẩm với giá 10.000 đồng/hộp do bà T.T.T.H. bán.

Sau khi mua, cháu N. mang số xôi trên về nhà tại thôn Nam Tân cùng các cháu khác ăn, riêng 1 hộp còn lại để phần cho anh trai. Khoảng 15 phút sau, anh N.C. lấy hộp xôi còn lại ra ăn thì phát hiện bên trong có nhiều dòi.

Tại buổi làm việc với lực lượng chức năng, bà T.T.T.H. cho rằng có thể do sơ suất trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm, không kiểm tra kỹ trước khi bán cho khách nên dẫn đến việc xuất hiện dòi trong thức ăn.

Qua kiểm tra thực tế ghi nhận, cơ sở H.P. có 2 người phụ nữ trực tiếp bán hàng và 1 người đàn ông chế biến thực phẩm. Về hồ sơ pháp lý, bà H. xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh và hồ sơ khám sức khỏe cá nhân; tuy nhiên không xuất trình được Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chỉ cung cấp bản cam kết bảo đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bà Trần Thị Oanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cồn Tiên cho biết, Ban Chỉ đạo về an toàn thực phẩm xã Cồn Tiên đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

