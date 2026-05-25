Đề xuất đầu tư cao tốc Pleiku-Buôn Ma Thuột-Gia Nghĩa quy mô 4 làn xe

Bộ Xây dựng và các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng vừa thống nhất đề xuất Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Pleiku-Buôn Ma Thuột-Gia Nghĩa theo hình thức đối tác công tư (PPP), với quy mô 4 làn xe.

Cụ thể, theo đề xuất của đơn vị tư vấn Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, phạm vi đầu tư xây dựng với tổng chiều dài khoảng 257,92 km, trên địa phận các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Quy mô của dự án là 4 làn xe theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100 (QCVN117:2024/BGTVT và TCVN 5729:2012). Hình thức đầu tư PPP.

Báo cáo đề xuất đầu tư của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn nhấn mạnh, mục tiêu của việc đầu tư xây dựng dự án nhằm từng bước hoàn chỉnh quy hoạch tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Tây đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021 và số 12/QĐ-TTg về Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Qua đó hình thành trục dọc liền mạch, có khả năng kết nối đồng bộ với các tuyến cao tốc trục ngang, các tuyến quốc lộ hiện hữu cũng như hệ thống cảng hàng không, cảng biển để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên.

Khi hình thành, cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Pleiku-Buôn Ma Thuột-Gia Nghĩa sẽ tạo điều kiện để các địa phương chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa; tăng cường phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; tăng cường tốc độ lưu thông hàng hóa, nâng cao hiệu quả vận tải, giảm chi phí logistics, mở ra cơ hội thu hút nguồn vốn đầu tư; đảm bảo an ninh-quốc phòng, tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, sự cố.

Về phía Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định, việc điều chỉnh tiến trình đầu tư dự án Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Pleiku-Buôn Ma Thuột-Gia Nghĩa trước năm 2030 là cần thiết.

Tuyến cao tốc này vừa mở ra không gian phát triển cho các địa phương sau hợp nhất, vừa đóng vai trò quan trọng, tạo thuận lợi trong kết nối, đưa sản phẩm nông nghiệp đến các cảng biển, phát huy tiềm năng của các cảng biển tại 3 tỉnh, trở thành trục xương sống kết nối qua các cửa khẩu, bảo đảm an ninh-quốc phòng.

Trên cơ sở thống nhất chủ trương đề xuất đầu tư dự án theo phương thức PPP, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị các cơ quan liên quan của Bộ Xây dựng hướng dẫn Tập đoàn Đức Long Gia Lai chuẩn bị phương án chi tiết báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, bảo đảm tính chính xác.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng đồng nhất với ý kiến của các địa phương về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì nghiên cứu thực hiện dự án. Đồng thời đề nghị, ngay sau cuộc họp này, Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Thường trực Tỉnh ủy của 3 tỉnh cần có văn bản báo cáo Chính phủ, trong đó có cam kết bố trí vốn tham gia dự án. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp hoàn thiện hồ sơ để sớm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Liên quan đến các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng, các địa phương thống nhất với quy mô và hình thức đầu tư của dự án. Đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giao Bộ Xây dựng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì thực hiện dự án, bảo đảm sự đồng bộ, tiến độ, chất lượng của một dự án quy mô lớn, tính chất kỹ thuật cao./.

