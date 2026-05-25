Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm hiệu trưởng các trường đại học thành viên

Hôm nay (25/5), Đại học Quốc gia Hà Nội đã bổ nhiệm hiệu trưởng của các trường đại học thành viên.

Việc bổ nhiệm, điều động và phân công cán bộ được triển khai trên cơ sở thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15, các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ.

Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, các nhân sự được bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm đều là những cán bộ có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, uy tín và kinh nghiệm quản lý. Điểm nổi bật của đợt kiện toàn lần này là phần lớn cán bộ được bổ nhiệm đều trưởng thành từ môi trường đào tạo và nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội, có quá trình gắn bó lâu dài với đơn vị, am hiểu văn hóa đại học và đã trải qua nhiều vị trí quản lý quan trọng.

Ở lĩnh vực khoa học tự nhiên, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Thanh Sơn tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Từ một sinh viên ngành Hóa học của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1987, ông đã dành gần bốn thập kỷ gắn bó với nhà trường, đi qua nhiều cương vị từ giảng viên, quản lý khoa học, lãnh đạo khoa đến Hiệu trưởng.

Ở khối khoa học xã hội và nhân văn, Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Anh Tuấn tiếp tục đảm nhiệm vai trò Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Được đào tạo bài bản trong nước và tại Hà Lan, ông là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ học giả hội nhập quốc tế nhưng vẫn bền bỉ theo đuổi các giá trị học thuật Việt Nam.

Trong lĩnh vực ngoại ngữ và giáo dục quốc tế, Tiến sỹ Đỗ Tuấn Minh được giao giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ. Với hơn ba thập kỷ gắn bó cùng nhà trường, ông là một trong những cán bộ quản lý có dấu ấn sâu đậm trong tiến trình đổi mới đào tạo ngoại ngữ và quốc tế hóa giáo dục của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy trao các quyết định bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm phó hiệu trưởng các đơn vị thành viên.

Ở lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, Giáo sư, Tiến sỹ Chử Đức Trình tiếp tục được giao trọng trách Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ. Là nhà khoa học trong lĩnh vực điện tử viễn thông và vi cơ điện tử, ông thuộc lớp cán bộ trưởng thành cùng quá trình hình thành và phát triển của trường từ những ngày đầu thành lập.

Tại Trường Đại học Kinh tế, Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trúc Lê tiếp tục đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng. Ông được đánh giá là người có kinh nghiệm cả trong môi trường học thuật quốc tế lẫn quản trị doanh nghiệp, góp phần định hình mô hình đại học kinh tế theo hướng gắn với đổi mới sáng tạo và quản trị hiện đại.

Một trong những gương mặt trẻ của đợt bổ nhiệm lần này là Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Thành Nam - chuyên gia tâm lý học lâm sàng được đào tạo tại Hoa Kỳ. Việc ông đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục cho thấy xu hướng trao cơ hội cho đội ngũ trí thức trẻ có nền tảng quốc tế, năng lực quản trị và tư duy đổi mới.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Vinh được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật. Là chuyên gia luật học được đào tạo tại Bỉ và Pháp, ông có nhiều năm kinh nghiệm trong quản trị đào tạo luật và hoạt động học thuật liên ngành.

Trước đó, ngày 10/4, Đại học Quốc gia Hà Nội đã bổ nhiệm Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Oanh giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật.

Đại học Quốc gia Hà Nội cũng công bố các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động đối với nhiều cán bộ lãnh đạo khác như Phó giáo sư, Tiến sỹ Bùi Thành Nam giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Tiến sỹ Nguyễn Xuân Long giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ; Phó giáo sư, Tiến sỹ Lê Trung Thành giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế; Tiến sỹ Phạm Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế; Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục và Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Điệp giữ chức vụ Phó Viện trưởng phụ trách Viện Trần Nhân Tông.

Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy phát biểu tại lễ trao các quyết định bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm phó hiệu trưởng các đơn vị thành viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy cho biết đây là đợt công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Đại học Quốc gia Hà Nội. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới của Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng tự chủ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo lần này diễn ra đúng vào thời điểm có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Đại học quốc gia Hà Nội, đặc biệt sau chuyến thăm và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây được xem là dấu mốc mở ra “giai đoạn phát triển 60 năm lần thứ ba” của Đại học Quốc gia Hà Nội - giai đoạn đặt mục tiêu xây dựng đại học nghiên cứu đổi mới sáng tạo thuộc nhóm hàng đầu châu Á và có vai trò dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Theo Giám đốc Bùi Thế Duy, trong giai đoạn tới, toàn hệ thống sẽ tập trung triển khai nhiều mục tiêu lớn, trong đó có việc đưa Đại học Quốc gia Hà Nội vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á; nâng quy mô đội ngũ giảng viên từ khoảng 3.000 lên 6.000 người vào năm 2030 trong khi vẫn giữ ổn định quy mô người học hợp lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu. Cùng với đó, Đại học Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu 100% giảng viên có trình độ tiến sỹ, xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên trẻ trong những năm tới.

Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục thúc đẩy mô hình đại học tự chủ theo hướng gia tăng nguồn lực từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và đổi mới sáng tạo, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu học phí; xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù trình Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn mới.

Một nhiệm vụ chiến lược khác được Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh là việc hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất tại Hòa Lạc. Theo định hướng, trong vòng 5 năm tới, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ cơ bản chuyển khoảng 80% sinh viên lên học tập, nghiên cứu và sinh hoạt tại khu đô thị đại học Hòa Lạc, từng bước hình thành một trung tâm đại học hiện đại, đồng bộ và có tính kết nối cao./.

