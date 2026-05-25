“Hệ sinh thái GMT” lừa đảo góp vốn gần 90 tỷ đồng buôn và sản xuất nước ion kiềm

Ngày 25/5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo ngày 16/6 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo trong “Hệ sinh thái GMT” lừa đảo, huy động lôi kéo 1.258 cá nhân tham gia các khóa học, hợp tác, góp vốn vào Công ty GMT để thành lập công ty và trở thành nhà thương mại, nhà sản xuất nước ion kiềm để chiếm đoạt số tiền gần 90 tỷ đồng.

Ba bị cáo phải ra hầu tòa trong vụ án này gồm Sỹ Anh Tuyên (sinh năm 1976, trú tại xã Phú Cát, Hà Nội); Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1967, phường Đại Mỗ, Hà Nội); Trần Trí Trung (sinh năm 1983, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, năm 2019, Sỹ Anh Tuyên thành lập và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước CNA với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai.

Năm 2022, Sỹ Anh Tuyên đổi tên Công ty cổ phần nước CNA thành Công ty cổ phần nước GMT (Công ty GMT), vốn điều lệ 250 tỷ đồng (các thành viên không góp vốn theo quy định).

Nhằm chiếm đoạt tài sản, Tuyên bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung đều là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc xây dựng Công ty GMT hoạt động theo mô hình “hệ sinh thái GMT."

Sỹ Anh Tuyên thành lập và giao cho Nguyễn Thị Hồng Nhung làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần GMT nước Vạn Xuân phụ trách về tài chính, quản lý thu, chi của toàn bộ hệ sinh thái; Trần Trí Trung làm Giám đốc Chi nhánh Miền Nam Bộ phụ trách kinh doanh và pháp lý, có trách nhiệm liên hệ để thành lập tất cả các công ty tham gia “hệ sinh thái GMT."

Đến năm 2025, “hệ sinh thái GMT" do Sỹ Anh Tuyên điều hành đã thành lập 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn mà không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, không có doanh thu. Đồng thời, Tuyên thuê các nhân viên kế toán thực hiện các công việc như nộp tờ khai thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân bản trắng; lập phiếu thu tiền, thống kê danh sách cá nhân nộp tiền... cho Tuyên và Nhung. Nhóm nhân viên này làm theo chỉ đạo, không biết mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị can.

Nhằm lôi kéo được nhiều người tham gia đầu tư, tạo sự tin tưởng để họ tham gia các lớp đào tạo, góp vốn thành lập công ty thuộc “hệ sinh thái GMT," Tuyên tự soạn thảo, xây dựng tài liệu về “Chương trình giải pháp kiến tạo về nước 104," “Quy ước tổ chức kinh doanh nước," trong đó thể hiện Công ty GMT và Tuyên đang điều hành, quản lý dòng vốn 40.000 tỷ đồng; là đơn vị tổ chức, lập kế hoạch, đào tạo các công ty thành viên trực thuộc làm kinh doanh sản phẩm nước từ Công ty GMT.

Cáo trạng kết luận, từ năm 2022 đến năm 2025, mặc dù Công ty GMT không có chức năng đào tạo học viên, không có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng các bị can Sỹ Anh Tuyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Trí Trung đã đưa ra những thông tin gian dối về việc Công ty GMT có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của các công ty trong "hệ sinh thái GMT" luôn ở mức cao; các thành viên khi tham gia vào hệ thống GMT sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được bố trí công ăn việc làm cho người nhà, được trả công, tiền lương, thưởng; các nhà đầu tư tham gia góp vốn sẽ nhận lợi nhuận cao theo tuần…

Với “chiêu” này, các bị can đã lôi kéo 1.258 cá nhân tham gia các khóa học, hợp tác, góp vốn vào Công ty GMT để thành lập công ty và trở thành nhà thương mại, nhà sản xuất nước ion kiềm để chiếm đoạt số tiền gần 90 tỷ đồng. Trong đó, Tuyên nhận 27,7 tỷ đồng, Nhung nhận hơn 56 tỷ đồng. Số tiền còn lại được chuyển vào tài khoản của một số giám đốc Chi nhánh Công ty GMT và được Tuyên cho giữ lại để chi trả các hoạt động thường xuyên của chi nhánh như chi phí thuê trụ sở, chi phí văn phòng phẩm...

Viện Kiểm sát xác định, Sỹ Anh Tuyên là người chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung là những người giúp sức./.

