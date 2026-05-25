Vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm: Tòa sẽ tuyên án vào ngày 27/5

Sáng 25/5, trong phiên phúc thẩm vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và một số đơn vị liên quan, do cần làm rõ thêm một số nội dung, tình tiết mới theo đề nghị của Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét hỏi bổ sung đối với các bị cáo trước khi nghị án.

Hội đồng phúc thẩm xét hỏi các bị cáo để làm rõ hơn mục đích, động cơ khi nhận tiền của các doanh nghiệp khi làm thủ tục thẩm định, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm cấp Giấy chứng nhận GMP.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) tiếp tục khẳng định "không nhận tiền để bỏ qua các sai phạm."

Bị cáo đồng ý cho chủ trương nhận tiền khi cấp dưới lên báo cáo đã làm ngoài giờ hướng dẫn doanh nghiệp dịch thuật, công chứng nên "họ cảm ơn."

Thừa nhận đây là sai phạm nhưng cựu Cục trưởng khẳng định rằng "không có hồ sơ nào được cấp phép sai quy định." Nhiều doanh nghiệp có bộ phận pháp chế nên họ làm rất tốt, chỉ cần một lần là hoàn thiện hồ sơ.

"Bị cáo không bao giờ nhận tiền để bỏ qua sai phạm cho các hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ không có tiền vẫn được cấp phép là rất lớn,” bị cáo Trần Thanh Phong trả lời.

Một số bị cáo là chuyên viên được xét hỏi lại cũng khẳng định không nhận được chỉ đạo về việc "nhận tiền của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm." Có nhiều trường hợp doanh nghiệp không đưa tiền nhưng hồ sơ chuẩn chỉnh, họ vẫn duyệt để cho cấp phép.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử ngày 20/5. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sau khi xét hỏi bổ sung, đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm đề nghị giảm án cho bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) từ 4-5 năm tù (án sơ thẩm 20 năm tù) và giảm cho bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) từ 2-3 năm tù (án sơ thẩm 15 năm tù), cùng về tội “Nhận hối lộ.”

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho bị cáo Lê Hoàng (cựu Cục phó Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế - chồng bị cáo Trần Việt Nga), xuống còn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Nhận hối lộ” (án sơ thẩm 5 năm tù).

Các bị cáo còn lại được đề nghị cho hưởng án treo hoặc giảm 3-4 năm tù. Một số bị cáo khác, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Sau phần xét hỏi bổ sung, Chủ tọa phiên phúc thẩm quyết định tiếp tục nghị án, sẽ tuyên án vào sáng 27/5.

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát đưa ra quan điểm về các kháng cáo và đề nghị mức án cụ thể đối với hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga và 32 bị cáo liên quan.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, có đủ cơ sở kết luận các bị cáo từng là lãnh đạo, cán bộ Cục An toàn thực phẩm đã có hành vi tạo cơ chế “xin-cho” để nhận hối lộ.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động quản lý Nhà nước, làm giảm niềm tin của nhân dân. Sai phạm trong vụ án diễn ra trong thời gian dài, có sự cấu kết từ lãnh đạo, cán bộ quản lý Nhà nước đến chuyên viên. Những sai phạm này gây hệ lụy xấu, đe dọa tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng nên cần có hình phạt nghiêm khắc.

Tuy nhiên, khi xem xét kháng cáo, Viện Kiểm sát cho rằng các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ. Các bị cáo cũng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Trong đó, các bị cáo xuất trình thêm nhiều tình tiết mới như bị cáo Nguyễn Thanh Phong nộp thêm các bằng khen, giấy khen trong công tác, huân chương lao động; bị cáo tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, cứu người trong tình huống khẩn cấp.

Bị cáo còn được nhiều đơn vị, tập thể lớp học, bạn bè có đơn đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt... Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thanh Phong cho biết đã khắc phục toàn bộ hậu quả trước khi phiên tòa sơ thẩm. Bị cáo cũng tự nguyện sung quỹ nhà nước để khắc phục cho những bị cáo khác là 70 triệu đồng.

Bị cáo Trần Việt Nga đã nộp tại cấp phúc thẩm là hơn 1,9 tỷ đồng; bị cáo cung cấp thêm các tài liệu mới có nhiều thành tích, khen thưởng trong công tác, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện...

Các bị cáo khác cũng xuất trình các tình tiết mới như được Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm có đơn xin áp dụng chính sách khoan hồng với các bị cáo để Tòa phúc thẩm xem xét.

Trước đó, sau phiên xét hỏi ngày 21/5, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) từ 4-5 năm tù (án sơ thẩm 20 năm tù) và giảm cho bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) từ 2-3 năm tù (án sơ thẩm 15 năm tù), cùng về tội “Nhận hối lộ.”

Hai cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cũng được đề nghị giảm án, gồm: bị cáo Nguyễn Hùng Long được đề nghị giảm án từ 1-2 năm tù (án sơ thẩm 12 năm tù) và Đỗ Hữu Tuấn được đề nghị giảm từ 3-4 năm tù (án sơ thẩm 7 năm tù).

Tất cả các bị cáo còn lại cũng được Viện Kiểm sát đề nghị giảm án. Ngoài ra, một số bị cáo không kháng cáo nhưng cũng được đề nghị giảm từ 3-6 tháng tù.

Theo bản án sơ thẩm, trong giai đoạn từ năm 2018-2025, lợi dụng các quy định của pháp luật, một số lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã thực hiện hành vi đưa, nhận hối lộ để thẩm định, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm cấp Giấy chứng nhận GMP.

Từ tháng 8/2018, sau khi được Nguyễn Thanh Phong phân công ký cấp Giấy xác nhận, bị cáo Trần Việt Nga đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện cơ chế thu tiền, yêu cầu các chuyên viên Phòng Giám sát và Truyền thông chuyển cho bị cáo Nga ít nhất 2 triệu đồng đối với mỗi hồ sơ.

Từ đó, các chuyên viên yêu cầu cá nhân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo phải chi tiền, với mức trung bình từ 4-9 triệu đồng mỗi hồ sơ. Cơ quan điều tra xác định, riêng bị cáo Nguyễn Thanh Phong đã hưởng lợi gần 44 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số tổ chức, cá nhân làm dịch vụ đăng ký bản công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo đã thỏa thuận, thống nhất đưa tiền cho chuyên viên và lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm để được hỗ trợ, tạo điều kiện hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ, không bị yêu cầu sửa đổi, bổ sung nhiều lần./.

