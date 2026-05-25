Quảng Ninh: Xử phạt hành chính 8 cơ sở vi phạm pháp luật về môi trường

Với quyết tâm gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường bền vững, tỉnh Quảng Ninh đang tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xem xét và xử lý vi phạm hành chính đối với 8 đơn vị có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, với tổng số tiền xử phạt hành chính gần 1,7 tỷ đồng.

Các sai phạm phổ biến bị phát hiện và xử lý bao gồm: 3 trường hợp đưa dự án vào hoạt động khi chưa hoàn thiện các thủ tục môi trường theo quy định; 2 trường hợp xả nước thải chứa các thông số vượt quá giới hạn cho phép; 1 trường hợp vận hành hệ thống quan trắc môi trường không đúng quy trình kỹ thuật; 1 trường hợp vận hành hệ thống xử lý nước thải không đúng quy định; 1 trường hợp không thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ tích cực đôn đốc, hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; tập trung bảo vệ môi trường không khí và kiên quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm.

Song song với biện pháp xử lý nghiêm vi phạm, tỉnh Quảng Ninh cũng chú trọng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp căn cơ nhằm phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm.

Tỉnh đang tập trung tối ưu hóa hệ thống thu gom, xử lý chất thải; đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn và thu hút đầu tư vào các khu xử lý rác thải, nước thải ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường như công nghệ đốt phát điện nhằm hạn chế tối đa việc chôn lấp.

Bên cạnh đó, mạng lưới giám sát tự động với hơn 100 trạm truyền dữ liệu liên tục 24/7 đang được duy trì hiệu quả để kiểm soát chặt chẽ chất lượng không khí, nước mặt và nước thải.

Đặc biệt, quản lý môi trường tại các vùng trọng điểm như vịnh Hạ Long, các khu du lịch và hệ sinh thái biển cũng được thắt chặt nhằm ngăn chặn kịp thời các tác động tiêu cực đến môi trường, hướng tới mục tiêu xây dựng một không gian sống xanh, sạch và bền vững./.

