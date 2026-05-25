Đồng Nai biệt phái 22 nhân sự về cơ sở hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Ngày 25/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cho biết đã có quyết định biệt phái 22 viên chức đang làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đồng Nai về 6 xã, phường trên địa bàn Đồng Nai để hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (gọi chung là giải phóng mặt bằng) phục vụ dự án trọng điểm.

Viên chức được biệt phái đều là người có trình độ chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm trong giải quyết hồ sơ, thủ tục thu hồi đất, tái định cư. Các địa phương được tăng cường nhân sự gồm: xã Đại Phước, Xuân Quế, Tân An, Phú Lâm và phường Long Thành, Nhơn Trạch.

Đây là các xã, phường đang thực hiện 5 dự án trọng điểm kết nối vùng, sân bay Long Thành và Thành phố Hồ Chí Minh (đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh; hương lộ 2; nâng cấp, mở rộng đường ĐT 773, DDT 769; xây dựng đường ĐT 770B); dự kiến các dự án sẽ khởi công vào tháng 6/2026.

Thời gian viên chức biệt phái đến các xã, phường từ tháng 5/2026 đến cuối tháng 12/2026. Quá trình biệt phái, viên chức được hưởng lương và các chế độ phụ cấp theo quy định của Nhà nước.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, để triển khai 5 dự án trọng điểm nêu trên các xã, phường phải xử lý khối lượng công việc rất lớn liên quan đến giải phóng mặt bằng, trong khi nguồn nhân lực của địa phương hạn chế.

Để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ các dự án, đầu tháng 5 này, lãnh đạo Đồng Nai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố xem xét, điều động nhân sự hỗ trợ các địa phương thực hiện nhiệm vụ liên quan đến thu hồi đất. Tới đây, căn cứ vào tình hình thực tế, thành phố Đồng Nai sẽ tiếp tục bố trí thêm nhân sự hỗ trợ các địa phương.

Ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết, trước đây, thành phố Đồng Nai đã biệt phái nhân sự hỗ trợ các địa phương trong quá trình giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Việc biệt phái mang lại hiệu quả lớn, những nhân sự biệt phái hỗ trợ đắc lực địa phương giải quyết các hồ sơ, thủ tục; góp phần tăng cường phối hợp giữa địa phương với các đơn vị trong công tác giải phóng mặt bằng, qua đó nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ.

Theo chính quyền xã, phường tại Đồng Nai có dự án trọng điểm đi qua, hiện mỗi địa phương chỉ có 1 nhân sự xử lý hồ sơ, thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Trong khi khối lượng công việc rất lớn, người lao động đã làm việc cả ban đêm, ngày cuối tuần và dịp nghỉ lễ nhưng vẫn không kịp giải quyết hồ sơ.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Quế, thành phố Đồng Nai cho biết, xã Xuân Quế đang triển khai giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh và đường 770B, tới đây địa phương tiếp tục giải phóng mặt bằng phục vụ đường sắt cao tốc Bắc-Nam, đường 769E kết nối sân bay Long Thành, Khu công nghiệp Xuân Quế giai đoạn 2.

Hiện xã Xuân Quế chỉ có 1 nhân sự (Phòng Kinh tế xã) chuyên về lĩnh vực giải phóng mặt bằng, người này tham gia vào tất cả các công việc như: thông báo thu hồi đất; kiểm đếm đất đai, tài sản; xác nhận nguồn gốc đất, tài sản gắn với đất; xác minh nơi cư trú của các hộ và nhiều vấn đề liên quan. Chỉ riêng đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh xã Xuân Quế có hơn 200 hồ sơ giải phóng mặt bằng của hộ gia đình, toàn bộ hồ sơ đều do 1 người xử lý.

Ông Lê Văn Bình khẳng định, vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai đã biệt phái 2 viên chức hỗ trợ xã Xuân Quế thực hiện các công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng.

Đây là điều rất tích cực, đảm bảo nhân lực để địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục thu hồi đất phục vụ dự án. Chính quyền xã Xuân Quế sẽ tăng cường phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để viên chức được cử đến địa phương hoàn thành tốt công việc của mình./.

