Tây Ninh sẽ biệt phái công chức từ tỉnh về hỗ trợ các xã, phường

Tại phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 7/2025 diễn ra ngày 18/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh-Nguyễn Văn Út cho biết, sẽ cử cán bộ, công chức biệt phái từ tỉnh về các xã, phường để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Dự kiến trước mắt, tỉnh sẽ biệt phái khoảng 140 cán bộ, công chức từ các sở, ngành cấp tỉnh về hỗ trợ tại địa phương.

Trong quá trình thực hiện, các sở, ngành căn cứ vào điều kiện thực tế để đề xuất tăng cường thêm cán bộ về hỗ trợ cơ sở.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp hiện nay cơ bản ổn định, tuy nhiên cũng bộc lộ không ít khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bố trí nhân sự tại các xã, phường “vừa thừa, vừa thiếu”, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc trong bối cảnh hiện tại.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của chính quyền cấp xã hiện còn khó khăn, phân tán nhiều nơi; hạ tầng dùng chung của các đơn vị chưa đồng bộ; định mức chi thường xuyên cho cấp xã còn thấp.

Do đó, ông Nguyễn Văn Út đề nghị các sở, ngành tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, quy trình cho đội ngũ công chức cấp xã, đảm bảo tạo thuận lợi trong việc xử lý các thủ tục hành chính…

Các đơn vị, địa phương cần tập trung rà soát, giải quyết các hồ sơ hành chính còn tồn đọng, tránh tình trạng hồ sơ trễ hẹn có chiều hướng tăng; rà soát, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các quyết định quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cấp xã trong từng lĩnh vực cụ thể để cấp xã có căn cứ tổ chức thực hiện; khẩn trương rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu dùng chung để các đơn vị, địa phương khai thác, tạo thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Liên quan đến các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội của địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để tập trung thực hiện.

Đặc biệt chú trọng vấn đề thu ngân sách đảm bảo chỉ tiêu đề ra; tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, xem xét điều hòa vốn đối với các dự án, chủ đầu tư “chây ì” trong việc giải ngân vốn…

Kinh tế-xã hội của tỉnh trong tháng 7 đã đạt kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Đặc biệt, thu ngân sách 7 tháng được hơn 32.300 tỷ đồng, đạt 85,8% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công hơn 7.600 tỷ đồng, đạt 47,75% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 46,56% kế hoạch UBND tỉnh đã phân bổ. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp, thương mại-dịch vụ, thu hút đầu tư… đều có kết quả khá tích cực.

Bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại như tình hình tiêu thụ nông sản không được thuận lợi do giá đa số mặt hàng nông sản có xu hướng giảm; các chỉ số thu hút đầu tư (số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số vốn đầu tư trong và ngoài nước) trong tháng 7 giảm so với cùng kỳ năm trước; một số bệnh (sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi…) có ca mắc tăng so với cùng kỳ…/.

Làn sóng cán bộ biệt phái về cơ sở: 'Cú hích' cho vận hành chính quyền 2 cấp Làn sóng biệt phái cán bộ về cơ sở không chỉ là một đợt tăng cường nhân lực, mà sẽ còn là một cơ hội để rèn luyện đội ngũ, thay đổi tư duy và xây dựng một nền hành chính hiệu quả, gần dân, sát dân.