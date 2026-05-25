Việt Nam-Nhật Bản thúc đẩy hợp tác ODA, tiếp tục triển khai các dự án mới

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, ngày 25/5, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã tiếp ông Hayakawa, Phó Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), nhân dịp ông sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đã có bước phát triển hết sức mạnh mẽ, đặc biệt sau các chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai nước.

Hiện nay, Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về cung cấp ODA và hợp tác lao động, đứng thứ ba về đầu tư và thứ tư về thương mại.

“Trong năm tài khóa 2025, hai bên đã ký kết 3 thỏa thuận vay với tổng trị giá gần 90 tỷ Yên. Bộ Tài chính Việt Nam đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của JICA, góp phần quan trọng vào việc ký kết thành công các thỏa thuận này,” Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Đề cập tới kết quả hợp tác cấp cao gần đây, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào tháng 5 vừa qua, lãnh đạo hai nước đã thống nhất tiếp tục làm sâu sắc hơn, nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác song phương, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích và cùng hướng tới mục tiêu phát triển.

Nhân dịp này, Thứ trưởng đề nghị phía JICA và cá nhân ông Hayakawa tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan của Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác ODA giữa hai nước tiếp tục phát triển hiệu quả, phù hợp với lợi ích của cả hai bên.

Về phía JICA, ông Hayakawa bày tỏ vui mừng khi trở lại Việt Nam sau nhiều năm công tác, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được.

“Trong giai đoạn 2002-2006, ông từng làm việc tại Hà Nội và trực tiếp tham gia hỗ trợ Việt Nam xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, cũng như tham gia cơ chế phối hợp với các đối tác phát triển nhằm huy động nguồn lực quốc tế, đặc biệt cho các chương trình xóa đói giảm nghèo,” ông Hayakawa cho biết.

Theo ông Hayakawa, thực tiễn phát triển của Việt Nam hiện nay đã cho thấy những định hướng hợp tác và hỗ trợ của JICA trong quá khứ là đúng đắn và hiệu quả. Trên cơ sở đó, JICA mong muốn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới với cách tiếp cận mang tính chiến lược, dài hạn hơn.

Tại buổi tiếp, hai bên cũng trao đổi về việc xây dựng danh mục các chương trình, dự án hợp tác trong thời gian tới. Đại diện JICA khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) để thúc đẩy xây dựng, hoàn thiện và triển khai hiệu quả các dự án hợp tác.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao các đề xuất, định hướng hợp tác của JICA; đồng thời khẳng định Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với JICA nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong giai đoạn tới./.

