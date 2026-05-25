Indonesia xóa tên OpenAI khỏi danh sách thu hộ thuế VAT thương mại điện tử

Cơ quan Thuế Indonesia vừa loại OpenAI - công ty phát triển ChatGPT - khỏi danh sách các đơn vị thu hộ thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với thương mại điện tử xuyên biên giới.

Động thái này được cho là điều chỉnh đáng chú ý trên thị trường kinh tế số đang tăng trưởng mạnh tại quốc gia Đông Nam Á này.

Theo thông báo của Tổng cục Thuế Indonesia thuộc Bộ Tài chính công bố ngày 21/5, việc loại tên OpenAI nằm trong đợt cập nhật danh sách các doanh nghiệp công nghệ có nghĩa vụ thu VAT tại Indonesia trong tháng 4/2026.

Cùng thời điểm, hai công ty mới là HashiCorp và Perplexity AI được bổ sung vào danh sách thu thuế.

Giới chức Indonesia không nêu chi tiết lý do loại bỏ OpenAI, chỉ cho biết đây là “một phần của quá trình điều chỉnh hành chính.”

Sau đợt cập nhật, Indonesia hiện có tổng cộng 264 doanh nghiệp kinh tế số được chỉ định làm đơn vị thu hộ VAT thương mại điện tử. Tính đến ngày 30/4/2026, đã có 232 doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thu thuế, với tổng số VAT thu được đạt khoảng 39.940 tỷ rupiah (2,52 tỷ USD).

Tổng thu ngân sách từ lĩnh vực kinh tế số của Indonesia đến cuối tháng 4/2026 đạt khoảng 52.040 tỷ rupiah, đến từ nhiều nguồn như VAT thương mại điện tử, thuế tiền mã hóa, thuế fintech cho vay ngang hàng và thuế từ hệ thống mua sắm công điện tử.

Trong số đó, thuế từ giao dịch tiền mã hóa đóng góp khoảng 2.030 tỷ rupiah, lĩnh vực fintech mang về 4.880 tỷ rupiah, còn thuế từ hệ thống mua sắm công điện tử đạt khoảng 5.180 tỷ rupiah.

Theo bà Inge Diana Rismawanti - Giám đốc phụ trách truyền thông và dịch vụ của Tổng cục Thuế Indonesia, kết quả này cho thấy nền tảng thuế của nền kinh tế số đang tiếp tục mở rộng, đồng thời mức độ tuân thủ thuế của các doanh nghiệp công nghệ cũng ngày càng được cải thiện./.

