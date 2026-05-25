Xử lý vi phạm hành chính: Tính toán kỹ để bảo đảm tính răn đe và đồng thuận xã hội

Chiều 25/5, tại Trụ sở Chính phủ, thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về hồ sơ chính sách Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Dự họp có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã luận bàn, cho ý kiến về một số vấn đề lớn trong hồ sơ chính sách Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), như: Trách nhiệm quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; quy định, nguyên tắc về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính; mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực tại Luật Xử lý vi phạm hành chính; việc chuyển thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đi cai nghiện bắt buộc từ Tòa án nhân dân khu vực sang Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã và chuyển thẩm quyền áp dụng cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, trường giáo dưỡng từ Giám đốc Công an cấp tỉnh sang Trưởng Công an cấp xã...

Kết luận một số nội dung để tiếp tục triển khai trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ, cơ quan quán triệt Công điện số 36/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết. Đồng thời, nêu cao tinh thần "một luật, một nghị định"; trình luật phải có nghị định hướng dẫn đi kèm, nhưng không phải chia tách quá nhiều nội dung để ban hành hàng loạt nghị định riêng lẻ.

"Chỉ những trường hợp thực sự đặc biệt mới xem xét tách riêng và phải có giải trình rõ ràng," Phó Thủ tướng cho biết.

Trong quá trình xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Phó Thủ tướng lưu ý xác định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Tư pháp cùng các bộ, ngành liên quan trong quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính. Về đề xuất mức xử phạt, cần rà soát rất kỹ để bảo đảm tính phù hợp, có luận cứ thuyết phục từ lý luận, khoa học cho đến thực tiễn cuộc sống. Đối với từng lĩnh vực cụ thể, phải tính toán, đánh giá tác động, khả năng thực thi, tính răn đe và mức độ đồng thuận xã hội.

"Điều quan trọng là phải bảo đảm tính hợp lý, khả thi và được xã hội chấp nhận. Vì vậy, hồ sơ trình phải có thuyết minh, đánh giá đầy đủ," Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi Luật phải bám sát chủ trương phân cấp, cắt giảm thủ tục hành chính và hướng tới hiệu quả thực chất. Nếu đề xuất thay đổi thì phải chứng minh rõ hiệu quả sẽ tốt hơn quy định hiện hành. Trên cơ sở hồ sơ liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến các cơ quan, Phó Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ xem xét, thông qua.

Đặc biệt, đây là vấn đề được xã hội rất quan tâm nên các cơ quan báo chí, truyền thông chú trọng thông tin đầy đủ, kịp thời, khách quan, chính xác./.

