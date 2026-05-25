Kiều bào kỳ vọng vào xung lực mới trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Thái Lan

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27-29/5.

Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này không chỉ thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á mà còn là nguồn động viên, khích lệ lớn đối với kiều bào hướng về quê hương, đất nước. Kiều bào bày tỏ kỳ vọng vào những xung lực mới trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Thái Lan thời gian tới.

Dấu ấn của kiều bào tại Thái Lan

Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có lịch sử hình thành lâu đời, với hơn 100.000 người sinh sống, học tập và làm việc trên khắp các địa phương của Thái Lan. Chính phủ Thái Lan đã công nhận địa vị pháp lý của cộng đồng Việt kiều trong cư trú và làm việc. Tại nhiều địa phương, bà con có vị trí, uy tín và những đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của sở tại.

Một dấu ấn đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có truyền thống cách mạng, yêu nước, luôn dành tình cảm sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và quê hương Việt Nam. Trong các giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, bà con luôn đồng hành, đóng góp thiết thực cho Tổ quốc.

Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có vai trò tích cực trong việc gìn giữ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đây. Rất nhiều di tích của Bác Hồ ở Thái Lan đang được bảo tồn và phát triển nhờ sự góp sức của chính quyền và cộng đồng địa phương, kiều bào Việt Nam như: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Noỏng Ôn (tỉnh Udon Thani); Khu di tích tại Bản Đông (tỉnh Phichit); Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Nachok (Bản Mạy), tỉnh Nakhon Phanom... là minh chứng sinh động cho tình cảm và sự tự hào của cộng đồng.

Trong nhiều năm qua, các hội người Việt Nam tại địa phương cũng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại và các cơ quan chức năng của Việt Nam tổ chức các hoạt động bảo tồn di tích, giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới người dân Thái Lan và bạn bè quốc tế. Đây không chỉ là những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ kiều bào mà còn trở thành biểu tượng sinh động của tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan còn tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, dạy và học tiếng Việt, các chương trình thiện nguyện và kết nối doanh nghiệp, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước.

Theo Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm, trong những năm qua, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan luôn đoàn kết, chăm chỉ lao động, chấp hành tốt pháp luật sở tại và ngày càng khẳng định vị thế trong xã hội Thái Lan. Nhiều bà con thành công trong các lĩnh vực kinh doanh, thương mại, giáo dục và dịch vụ; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam trong lòng nhân dân Thái Lan.

“Đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan luôn là cầu nối quan trọng vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, gìn giữ tiếng Việt, quảng bá văn hóa dân tộc cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế, giáo dục và du lịch, bà con đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước,” ông Hồ Văn Lâm nhấn mạnh.

Thúc đẩy hợp tác sâu rộng Việt Nam-Thái Lan

Trong các chuyến thăm nước ngoài của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, các cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Việt Nam luôn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào.

Dự kiến, trong chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con và chia sẻ những định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

“Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, đồng thời là nguồn động viên để bà con tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy truyền thống đoàn kết, hướng về quê hương và đóng góp nhiều hơn nữa cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan,” ông Hồ Văn Lâm chia sẻ.

Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan cho biết, đến nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực đúng như khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện mà hai nước đã chính thức thiết lập vào tháng 5/2025. Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong bối cảnh đó, ông Hồ Văn Lâm tin tưởng, chuyến thăm sẽ mở ra những cơ hội mới, tạo động lực mới, xung lực mới, đưa quan hệ hợp tác phát triển ở một tầm mức cao hơn, hiệu quả hơn, sâu sắc hơn, đáp ứng lợi ích chung của nhân dân hai nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Cho rằng hai nước có rất nhiều dư địa để hợp tác với nhau, ông Hồ Văn Lâm mong muốn, chuyến công tác sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các tổ chức nhân dân của hai nước. Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục phát huy vai trò cầu nối nhân dân, góp phần củng cố sự gắn bó và tin cậy giữa hai dân tộc.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Thái Lan đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước kết nối, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực.

Bên cạnh đó, bà con cũng kỳ vọng, hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trong giáo dục, đào tạo, giao lưu thanh niên và bảo tồn văn hóa. Việc mở rộng giảng dạy tiếng Việt, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật sẽ góp phần giúp thế hệ trẻ kiều bào hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn dân tộc, đồng thời tăng cường tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Ngoài ra, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan mong muốn, lãnh đạo hai nước tiếp tục quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý, quốc tịch; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giao lưu nhân dân, kết nối địa phương, du lịch và hàng không giữa hai nước.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, trên nền tảng hữu nghị truyền thống tốt đẹp và sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ Việt Nam-Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan,” ông Hồ Văn Lâm khẳng định./.

