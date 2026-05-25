Định hướng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới

Chiều 25/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Sỹ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và định hướng cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.”

Dự và chỉ đạo hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Giáo sư-Tiến sỹ Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, đất nước đang bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,” với yêu cầu không chỉ khẳng định vị thế mà còn chủ động định vị Việt Nam trong trật tự thế giới mới đang biến động sâu sắc…

Đây là hành trình nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội nếu biết phát huy sức mạnh dân tộc, kết hợp hiệu quả với sức mạnh thời đại để từng bước hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Những biến đổi sâu sắc của môi trường quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tác động hai mặt của không gian mạng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác tư tưởng, lý luận. Từ đó, đòi hỏi phải có nhận thức đầy đủ, sâu sắc cùng cách tiếp cận mang tính hệ thống và khoa học khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)

Trong bối cảnh đó, các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình,” triệt để lợi dụng những vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong đời sống xã hội, những khó khăn, hạn chế trong quá trình phát triển để xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, kích động tâm lý hoài nghi, chia rẽ nội bộ, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các hoạt động chống phá ngày càng mang tính phi tuyến, đa tầng, đa dạng về hình thức và tinh vi về thủ đoạn. Không chỉ tấn công trực diện, các thế lực thù địch còn “thẩm thấu mềm,” “xâm nhập sâu” vào đời sống tư tưởng xã hội, từng bước làm xói mòn nhận thức, gây nhiễu loạn thông tin, từng bước thúc đẩy xu hướng “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, những tác động đặt ra từ kỷ nguyên phát triển mới đang đòi hỏi vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không đơn thuần là nhiệm vụ thường xuyên, còn là yêu cầu có tính sống còn đối với sự ổn định về chính trị, sự vững mạnh của Đảng và sự phát triển bền vững của đất nước.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Lương Thanh Hân, Hiệu trưởng Trường Sỹ quan Chính trị nêu rõ kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam mở ra một chặng đường phát triển mới cho đất nước, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của dân tộc; khẳng định vị thế, uy tín và sức mạnh tổng hợp của Việt Nam trên trường quốc tế.

Do đó, nội hàm của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc bao hàm sự phát triển toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; là sự hội tụ của khát vọng dân tộc, trí tuệ con người Việt Nam và sức mạnh thời đại nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

“Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đã mở ra nhiều vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn cần được nhận diện, nghiên cứu, làm rõ; từ đó, có những định hướng đúng đắn, kịp thời cho các nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng,” Thiếu tướng Lương Thanh Hân nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích những nội dung cốt lõi về cơ sở xác lập Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; luận giải những đặc trưng bản chất của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, nhấn mạnh đây là thời kỳ phát triển dựa trên nguyên tắc “bốn kiên định”; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực then chốt; lấy con người là trung tâm, là chủ thể và mục tiêu của sự phát triển.

Các đại biểu làm rõ các mục tiêu, động lực phát triển, tầm nhìn và định hướng chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; phân tích những thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, biến động kinh tế toàn cầu, an ninh phi truyền thống và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số.

Đồng thời, các đại biểu đề xuất các giải pháp tập trung vào việc gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố niềm tin xã hội, hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật phù hợp với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên phát triển mới…/.

Lan tỏa sức mạnh chính luận trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cuộc thi chính luận năm 2026 của NXB Chính trị quốc gia Sự thật tạo diễn đàn học thuật sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới.