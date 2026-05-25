Bảo đảm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thông suốt cho người dân, doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký văn bản số 571/TTg-CĐS ngày 24/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức thực hiện các Nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Triển khai Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số," Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 3 Nghị quyết theo cơ chế của Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện các Nghị quyết nói riêng và thực hiện công tác cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nói chung.

Khẩn trương hoàn thiện quy trình, bảo đảm tiếp nhận hồ sơ thông suốt

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Để triển khai kịp thời, đồng bộ, thông suốt, hiệu quả việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương gửi Bộ Tư pháp kết quả thực hiện các nhiệm vụ:

- Hướng dẫn thi hành 8 Nghị quyết ban hành ngày 29/4/2026, nhất là các trình tự, thủ tục để triển khai các thủ tục hành chính đã phân cấp về địa phương;

- Ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ, thống nhất với 8 Nghị quyết;

- Xây dựng, ban hành các Thông tư để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh còn cần phải tiếp tục thực hiện theo Báo cáo số 312/BC-BTP ngày 7/5/2026 của Bộ Tư pháp;

- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 527/TTg-CĐS ngày 18/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ và chất lượng, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu.

Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì thực hiện cấu hình, cung cấp thủ tục hành chính đã được phân cấp, đơn giản hóa theo 11 Nghị quyết nêu trên tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của bộ và kết nối, tích hợp với cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm phù hợp với thẩm quyền của chính quyền địa phương tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo nguyên tắc: việc thực hiện tập trung không làm ảnh hưởng đến thẩm quyền của địa phương trong phân cấp giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thành trước ngày 31/5/2026.

Tập huấn, hướng dẫn cụ thể cho cán bộ từng cấp khai thác, sử dụng các hệ thống để có thể tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp theo những quy định mới; hoàn thành trước ngày 5/6/2026.

Địa phương rà soát nguồn lực, sẵn sàng tiếp nhận thủ tục phân cấp

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 527/TTg-CĐS ngày 18/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ và chất lượng, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu.

Tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp tình hình bố trí, sắp xếp, phân bổ nguồn lực để tiếp nhận các thủ tục hành chính được phân cấp từ Trung ương, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị cụ thể (nếu có), hoàn thành chậm nhất vào ngày 26/5/2026.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cán bộ, công chức đăng nhập cổng Dịch vụ công quốc gia, các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của bộ để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính; kết nối đồng bộ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương với cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của bộ để đồng bộ đầy đủ trạng thái, tiến trình xử lý các hồ sơ thủ tục hành chính; theo dõi, đánh giá tiến độ, kết quả giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính.

Kiểm tra tiến độ thực hiện 11 nghị quyết, kịp thời tháo gỡ vướng mắc

Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết chậm nhất vào ngày 27/5/2026. Cụ thể các nội dung sau: Kết quả cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại 11 Nghị quyết, các Thông tư, văn bản quy phạm pháp luật khác do các bộ tham mưu ban hành có cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tại 11 Nghị quyết (trên cơ sở theo dõi của Bộ Tư pháp); việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho địa phương đối với các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, phân cấp từ Trung ương về địa phương; việc xây dựng, cấu hình quy trình giải quyết, phân quyền tài khoản cán bộ đầu mối của địa phương để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống tập trung của bộ; việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính địa phương được phân cấp; trên cơ sở đó, có đánh giá cụ thể kết quả của từng bộ, địa phương, đề xuất Thủ tướng Chính phủ biểu dương, phê bình (nếu cần).

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện 11 Nghị quyết của các bộ, địa phương và tổ chức thực hiện trong tháng 6; trong phạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các bộ, địa phương trong quá trình kiểm tra; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra trước ngày 5/7/2026./.

Cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 23.000 tỷ đồng mỗi năm Chính phủ ban hành 11 nghị quyết từ cuối tháng 4 đến tháng 5/2026 nhằm cắt giảm 54,6% chi phí thủ tục hành chính, tiết kiệm 23.000 tỷ đồng mỗi năm.