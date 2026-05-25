Toyota sẽ cắt giảm sản lượng ở nước ngoài nhiều hơn nữa do xung đột Trung Đông

Toyota Motor dự kiến sẽ cắt giảm sản lượng ở nước ngoài khoảng 83.000 xe vào tháng 11, mở rộng thêm các đợt cắt giảm đã được công bố trước đó, do tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz kéo dài.

Trước đó, Toyota cho biết sẽ cắt giảm 38.000 xe trong sản lượng ở nước ngoài trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 11, nhưng hiện hãng sẽ nâng tổng mức cắt giảm lên cao hơn khi hoạt động phân phối hàng hóa tại Trung Đông bị đình trệ.

Ngày 25/5, hãng sản xuất ôtô khổng lồ của Nhật Bản đã thông báo với các nhà cung cấp chính rằng họ sẽ điều chỉnh kế hoạch sản xuất, viện dẫn lý do cần phải giải quyết sự sụt giảm nhu cầu ở Trung Đông và giá nhiên liệu tăng cao, dẫn đến kế hoạch cắt giảm sản xuất các loại xe chạy xăng và các loại xe khác, chủ yếu dành cho thị trường Trung Đông và châu Á.

Các mẫu xe bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm bao gồm các dòng xe thể thao đa dụng (SUV) chạy xăng thuộc dòng RAV4 sản xuất tại Trung Quốc, và dòng xe đa dụng quốc tế cải tiến (IMV) của Toyota tập trung vào các thị trường mới nổi.

Tháng 3 và tháng 4, Toyota đã giảm sản lượng tại Nhật Bản xuống 40.000 xe dành cho thị trường Trung Đông.

Ngoài ra, công ty sẽ cắt giảm sản lượng nội địa 1.500 xe từ tháng 6 đến tháng 9. Sản lượng xe thương mại Probox và xe wagon Corolla Touring sẽ giảm theo nhu cầu thấp hơn. Đồng thời, Toyota sẽ tăng sản lượng và xuất khẩu xe hybrid Prius và các loại xe điện khác.

Theo báo cáo triển vọng được công bố đầu tháng này, Toyota sẽ bán ra 10 triệu xe mang thương hiệu Toyota và Lexus trong năm tài chính hiện tại, tăng 1% so với năm trước, và ghi nhận lợi nhuận ròng hợp nhất là 3.000 tỷ yên (18,89 tỷ USD). Con số này sẽ giảm 22% nếu tính theo chuẩn mực kế toán quốc tế.

Tuy nhiên, dự báo lợi nhuận của hãng có thể phải điều chỉnh giảm nếu tình hình ở Trung Đông và thị trường dầu thô xấu đi nghiêm trọng hơn dự kiến./.

