Thái Lan-Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện từ nền tảng giao lưu nhân dân

Bài viết của bà Nattasuda Metaprasert, chuyên viên ngoại giao cao cấp thuộc Vụ Truyền thông đại chúng, Bộ Thông tin, Bộ Ngoại giao Thái Lan, với tiêu đề “Thái Lan-Việt Nam: Từ Nem nướng đến Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện”, đăng trên báo mạng Bangkokbiznews ngày 26/5 nhận định quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam đang ngày càng gắn bó sâu sắc, trở thành một ví dụ điển hình về ASEAN thế hệ mới, nơi quan hệ giữa các quốc gia không chỉ được thúc đẩy bởi chính trị và kinh tế mà còn dựa trên nền tảng con người, văn hóa và sự gần gũi giữa nhân dân hai nước.

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn bài viết cho biết khi nhắc đến Việt Nam, nhiều người Thái Lan thường nghĩ tới các món ăn nổi tiếng như phở, nem tươi hay nem nướng.

Việt Nam cũng ngày càng được biết đến nhiều hơn thông qua các trải nghiệm du lịch như những quán cà phê tại Hà Nội, món cà phê trứng hay các thành phố biển như Đà Nẵng-điểm đến được đông đảo du khách Thái Lan yêu thích.

Tác giả cho rằng quan hệ Thái Lan-Việt Nam đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Hai nước nâng cấp quan hệ từ Đối tác chiến lược năm 2013 lên Đối tác chiến lược tăng cường năm 2019 và đến năm 2025 tiếp tục nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, một trong những cấp độ quan hệ ngoại giao cao nhất.

Bài viết nhấn mạnh Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Thái Lan trên thế giới và lớn thứ 2 trong ASEAN sau Malaysia. Ở chiều ngược lại, Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN.

Thái Lan và Việt Nam hiện không chỉ là đối tác thương mại mà còn ngày càng gắn kết trong cùng chuỗi sản xuất công nghiệp. Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Thái Lan sang Việt Nam như linh kiện điện tử, máy móc, thép và hóa chất được sử dụng trong hoạt động sản xuất của Việt Nam trước khi xuất khẩu ra thị trường toàn cầu.

Hơn 700 doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực thực phẩm, năng lượng, bán lẻ và phát triển khu công nghiệp, phản ánh vai trò chiến lược ngày càng quan trọng của Việt Nam đối với Thái Lan trong khu vực.

Người dân Thái Lan ngày càng quen thuộc với các thương hiệu và doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có hãng hàng không VietJet Air, đơn vị đang mở rộng mạnh các đường bay giữa hai nước. Hiện có hơn 250 chuyến bay thẳng mỗi tuần kết nối Bangkok, Chiang Mai và Phuket với các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Nha Trang, góp phần thúc đẩy giao lưu du lịch, đầu tư và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.

Tác giả nhận định yếu tố giúp Thái Lan và Việt Nam xích lại gần nhau hơn không chỉ nằm ở các chỉ số kinh tế mà còn ở những nét tương đồng văn hóa trong đời sống thường nhật, đặc biệt là ẩm thực Việt Nam vốn phổ biến từ lâu tại Thái Lan.

Trong đó, món nem nướng được người dân Thái Lan, nhất là khu vực Đông Bắc, yêu thích nhờ ảnh hưởng từ cộng đồng người Việt sinh sống tại đây trong quá khứ. Theo bài viết, nem nướng không chỉ là món ăn mà còn là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa giữa cư dân hai bên bờ sông Mekong thông qua lối sống, ngôn ngữ và văn hóa ẩm thực.

Bài viết cũng đề cập hợp tác cấp địa phương giữa hai nước đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Quan hệ này góp phần tăng cường giao lưu kinh tế, giáo dục, du lịch và văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Kết luận bài viết, tác giả cho rằng từ những món ăn quen thuộc như nem nướng bên dòng Mekong đến hơn 250 chuyến bay thẳng mỗi tuần, từ những quán cà phê nhỏ ở Hà Nội đến các khoản đầu tư trị giá hàng tỷ USD, quan hệ Thái Lan-Việt Nam đang ngày càng phát triển sâu rộng và gần gũi hơn với người dân hai nước.

Theo tác giả, đây có thể được xem là hình mẫu của một ASEAN trong kỷ nguyên mới, nơi quan hệ giữa các quốc gia được vun đắp không chỉ bởi lợi ích chính trị hay kinh tế mà còn từ sự kết nối giữa con người, văn hóa và đời sống thường nhật, qua đó đưa hai xã hội ngày càng xích lại gần nhau hơn./.

