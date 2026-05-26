Phát hiện cá voi Bryde xuất hiện tại vịnh Nha Trang

Bản tin 60s ngày 26/5/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:
Cận cảnh cá voi Bryde xuất hiện tại vịnh Nha Trang.
Xe giường nằm chở 33 khách bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Bắc - Nam.
Hà Nội chạm ngưỡng 40 độ, miền Bắc tiếp tục nắng nóng đến khi nào?
Tạm giữ gần 300 cá thể chim cảnh không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh.
Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường, giao thông Thành phố Hồ Chí Minh ùn ứ.
Mỹ trì hoãn giao tên lửa Tomahawk cho Nhật Bản.
Bang California nỗ lực ngăn chặn rủi ro sau sự cố rò rỉ hóa chất độc hại.
Hàng triệu người hành hương đổ về thánh địa Mecca giữa lo ngại về xung đột Trung Đông./.