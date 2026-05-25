Quảng Ninh: Tăng quảng bá, thu hút đón 2,3 triệu lượt khách đến Yên Tử năm nay

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy mô hình liên kết “Nhà nước-Doanh nghiệp”, triển khai chiến lược “Hai di sản-Một điểm đến-Đa trải nghiệm”, kết nối Yên Tử với Vịnh Hạ Long để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng.

Đây là một trong những nội dung chính của kế hoạch truyền thông, quảng bá, thu hút khách du lịch đến Yên Tử năm 2026.

Mục tiêu của kế hoạch là phấn đấu năm 2026 thu hút khoảng 2,3 triệu lượt khách tại khu vực phường Yên Tử, trong đó có 1,5 triệu lượt khách tham quan Di sản Thế giới Yên Tử. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu đón tiếp 22 triệu lượt khách toàn tỉnh, tổng thu du lịch đạt 65.000 tỷ đồng.

Các đối tượng du khách đa dạng từ khách hành hương, gia đình, học sinh - sinh viên, MICE (hội nghị, hội thảo kết hợp du lịch), du lịch sinh thái - trải nghiệm đến từ trong nước và thị trường quốc tế trọng điểm Ấn Độ (Phật giáo), Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, ASEAN, châu Âu, Australia, Mỹ

Kế hoạch này nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Việt Nam và đưa Yên Tử trở thành điểm đến tiêu biểu về du lịch tâm linh, thiền định, sinh thái và nghỉ dưỡng trên bản đồ du lịch quốc tế sau khi được UNESCO ghi danh.

Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được đúc bằng đồng nguyên khối, cao 15m, nặng 138 tấn, tọa lạc trên đỉnh An Kỳ Sinh (Yên Tử, Quảng Ninh) có độ cao 900m so với mặt nước biển.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Ninh sẽ đẩy mạnh chiến lược truyền thông ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI); đồng thời chuyển hướng từ tăng trưởng số lượng sang nâng cao chất lượng dịch vụ và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Chiến dịch thu hút khách du lịch năm 2026 được triển khai xuyên suốt đến hết tháng 12/2026 với các nội dung trọng tâm theo từng giai đoạn. Ngay trong quý 2/2026, với chủ đề “Di sản rực rỡ”, tỉnh tập trung vào du lịch di sản lễ hội biển, thu hút và kết nối du khách từ các sự kiện thể thao, du lịch biển đến với Yên Tử.

Địa phương tổ chức thí điểm các tour du lịch từ 2 ngày 1 đêm, đến 3 ngày 2 đêm kết nối hành trình di sản sông-biển-núi (vịnh Hạ Long-Yên Tử) cho khách quốc tế tàu biển, charter (khách thuê bao chuyến), MICE (du lịch kết hợp công việc)…

Trong quý 3, với chủ đề “Thiền dưỡng tâm-Hành trình chữa lành”, tỉnh Quảng Ninh tập trung khai thác các sản phẩm, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe Wellness. Trong quý này sẽ diễn ra nhiều sự kiện nổi bật như Hội thảo khoa học quốc tế về bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới, cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Di sản Văn hóa Thế giới Yên Tử” và Giải chạy địa hình Yên Tử Ultra Trail 2026 (dự kiến từ ngày 21-23/8/2026).

Quý 4, với chủ đề “Yên Tử - Di sản hội nhập và phát triển”, tỉnh tổ chức chương trình “Sắc thu Yên Tử” với các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao. Điểm nhấn của giai đoạn này là Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 (dự kiến ngày 28-29/11/2026) và Giải Đua xe đạp “Về miền di sản” tỉnh Quảng Ninh mở rộng.

Bên cạnh các phương thức truyền thống, tỉnh Quảng Ninh xác định truyền thông số là xu hướng chủ đạo. Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long-Yên Tử được giao chủ trì triển khai hệ thống QR thuyết minh đa ngữ, ứng dụng công nghệ IoT (internet vạn vật) để giám sát mật độ khách và cảnh báo an toàn.

Tỉnh cũng sẽ tổ chức cuộc thi sáng tạo video "Check-in Di sản Yên Tử” dành cho giới trẻ, sản xuất phim quảng bá đa ngôn ngữ kết hợp tiếp thị lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội lớn; đồng thời xúc tiến, triển lãm du lịch Yên Tử tại một số thị trường quốc tế trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới vào tháng 7/2025, đã tiếp tục khẳng định những nỗ lực bền bỉ của Quảng Ninh trong hành trình gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Đây cũng được coi là động lực mạnh mẽ đưa Yên Tử trở thành điểm đến yêu thích của đông đảo du khách thập phương. Chỉ trong gần 5 tháng đầu năm 2026, Quần thể Di sản Thế giới Yên Tử đã đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc Yên Tử được UNESCO vinh danh đã mở ra các cơ hội phát triển về du lịch, dịch vụ, văn hóa. Từ những tiềm năng đó, Quảng Ninh xác định phát triển “kinh tế di sản” là hướng đi chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tỉnh đã tổ chức xây dựng cơ chế chính sách để bảo đảm sự cân bằng, hài hòa giữa bảo tồn di sản với phát triển sinh kế cho người dân, xây dựng cộng đồng trở thành trung tâm trong việc bảo vệ di sản.

Đồng thời, thực hiện giải pháp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, cam kết thực hiện tốt quy định trong công tác quản lý, phát huy giá trị di sản, đặc biệt là trong quần thể di sản được UNESCO công nhận.

Trong những năm qua, hệ thống hạ tầng, dịch vụ tại Yên Tử cũng ngày càng được đầu tư đồng bộ, từ cáp treo, khu lưu trú đến các điểm dừng chân, đã góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Hơn 3.000 tỷ đồng nguồn vốn xã hội hóa đã được huy động trong hơn một thập kỷ, biến vùng đất vốn chỉ có rừng già và bậc đá cheo leo thành một quần thể du lịch văn hóa-tâm linh hiện đại mà vẫn giữ trọn hồn cốt xưa.

Sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn giá trị truyền thống và phát triển dịch vụ hiện đại đã giúp Yên Tử giữ được bản sắc riêng, đồng thời đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Cùng với đó, việc áp dụng chính sách miễn phí 100% vé tham quan đến hết ngày 31/12/2028, cùng với miễn phí vé gửi xe ôtô và xe máy tại bến Hạ Kiệu đến hết ngày 31/12/2026 đã tạo điều kiện thuận lợi, góp phần thu hút đông đảo du khách./.

