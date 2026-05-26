Nhiều dư địa hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Việt Nam và Thái Lan

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27-29/5.

Diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với những thành quả hết sức tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hữu nghị song phương, chuyến thăm sẽ là dịp để lãnh đạo cao nhất của hai nước cùng nhau nhìn lại những chặng đường của 50 năm đã qua và mở ra những cơ hội mới, tạo động lực mới, xung lực mới, đưa quan hệ hợp tác phát triển ở một tầm mức cao hơn, hiệu quả hơn, sâu sắc hơn, đáp ứng lợi ích chung của nhân dân hai nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, 50 năm là một chặng đường lịch sử đã qua, quan hệ Việt Nam và Thái Lan đã có những bước phát triển theo hướng đi lên và ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN. Có thể nói đến ngày nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực đúng như khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trong các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, du lịch và giao lưu nhân dân là một điểm sáng. Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết hằng năm có trên dưới 1 triệu lượt du khách Việt Nam đến du lịch Thái Lan. Số lượng khách Thái Lan sang Việt Nam du lịch, làm ăn hằng năm cũng đạt 400.000-500.000 người.

Việc người dân, doanh nhân hai nước qua lại thường xuyên lẫn nhau không chỉ phản ánh hợp tác du lịch mà còn cho thấy việc người dân hai nước coi trọng sự hiểu biết văn hóa lẫn nhau và cùng nhau tìm ra những cơ hội để hợp tác.

Gian hàng triển lãm du lịch Thái Lan tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Ngày nay, thế hệ trẻ là những người giúp thúc đẩy sự hiểu biết đa văn hóa giữa hai nước. Tiếng Thái và tiếng Việt đều là ngôn ngữ có thanh điệu, được giảng dạy như môn học chính thức hoặc môn học tự chọn ở các trường đại học cả hai đất nước. Hiện có hơn 20 cặp địa phương có mối quan hệ hợp tác với nhau thông qua các văn bản ghi nhớ (MOU).

Cộng đồng người Thái Lan gốc Việt hiện đang sinh sống ở Thái Lan có hơn 100.000 người, đóng vai trò quan trọng là cầu nối quan trọng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Chính phủ Thái Lan đã công nhận địa vị pháp lý của cộng đồng người Việt Nam trong cư trú và làm việc.

Tại hội nghị giao lưu giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Khách sạn Thái Lan ngày 12/3/2026 nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác du lịch và khách sạn giữa hai quốc gia, trong khuôn khổ triển lãm quốc tế THAIFEX-HOREC ASIA 2026 tại Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho rằng Việt Nam và Thái Lan có mối quan hệ hợp tác lâu đời trong lĩnh vực du lịch với lượng khách trao đổi ngày càng tăng.

Ông Vũ Thế Bình đánh giá Thái Lan là một trong những quốc gia phát triển du lịch sớm và thành công tại châu Á. Những kinh nghiệm về phát triển hệ thống khách sạn, dịch vụ du lịch và chiến dịch quảng bá nổi tiếng Amazing Thailand đã trở thành hình mẫu cho nhiều chương trình xúc tiến du lịch trong khu vực.

Đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng cho biết trong những năm gần đây, du lịch Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng, đón khoảng 21,2 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ hơn 150 triệu lượt khách nội địa trong năm 2025.

Hiện, Việt Nam có khoảng 41.000 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 280 khách sạn 5 sao, 360 khách sạn 4 sao, với khoảng 100.000 phòng cao cấp trên tổng số hơn 810.000 buồng khách sạn trên cả nước.

Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ngành khách sạn trong nước vẫn đang đối mặt với một số thách thức như nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, sự phân bố cơ sở lưu trú chưa đồng đều giữa các vùng và áp lực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành. Vì thế, thời gian tới, toàn ngành sẽ tiếp tục đầu tư phát triển các khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp theo tiêu chí xanh và bền vững, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm, dịch vụ với đối tác Thái Lan. (Ảnh: Huy Tiến/TTXVN)

Hiệp hội Du lịch Việt Nam mong muốn thông qua các hoạt động giao lưu, doanh nghiệp du lịch và khách sạn hai nước sẽ có thêm nhiều cơ hội kết nối, hợp tác và phát triển cùng có lợi.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục được mở rộng. Việc tăng cường kết nối hàng không, hợp tác du lịch, giao lưu thanh niên, sinh viên và địa phương sẽ góp phần củng cố nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ song phương.

Với nền tảng 50 năm quan hệ hữu nghị tốt đẹp, tin cậy chính trị cao và nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này sẽ tạo thêm động lực mới để đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới những tầm cao mới trong thời gian tới./.

