Những bệnh bắt buộc phải tiêm chủng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng Quốc gia

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 13/2026/TT-BYT ngày 16/5/2026 quy định về hoạt động tiêm chủng.

Thông tư nêu rõ danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc thông qua hoạt động của Chương trình tiêm chủng mở rộng gồm: Bệnh viêm gan virus B; Bệnh lao; Bệnh bạch hầu; Bệnh ho gà; Bệnh uốn ván; Bệnh bại liệt; Bệnh do Haemophilus influenzae týp b; Bệnh sởi; Bệnh rubella; Bệnh viêm não Nhật Bản; Bệnh tiêu chảy do virus Rota; Bệnh do phế cầu; Bệnh do virus HPV (Human Papilloma Virus) ở người; Bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế./.

