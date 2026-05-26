Hà Nội chuẩn bị chu đáo, tạo thuận lợi nhất cho học sinh dự thi vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026 với gần 125.000 thí sinh đăng ký dự tuyển.

Thành phố bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi; huy động hơn 17.150 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi và gần 2.300 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi.

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã có một số thay đổi so với những mùa tuyển sinh trước nhằm mở rộng hơn cơ hội lựa chọn, cũng như tạo thêm sự thuận lợi, minh bạch, công bằng trong tiếp cận giáo dục cho người học./.

Thời tiết dịp thi tuyển sinh vào lớp 10 tại thành phố Hà Nội diễn biến thế nào? Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thuỷ văn) cho biết trong các ngày 30-31/5 tới, dự báo thời tiết trên địa bàn Hà Nội sẽ tương đối mát mẻ.