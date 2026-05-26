Chương trình tiêm chủng chống dịch: Những bệnh bắt buộc phải tiêm chủng

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 13/2026/TT-BYT ngày 16/5/2026 quy định về hoạt động tiêm chủng.
Thông tư nêu rõ danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm bắt buộc trong tiêm chủng chống dịch bao gồm: Bệnh bạch hầu; bệnh bại liệt; bệnh ho gà; bệnh rubella; bệnh sởi; bệnh tả; bệnh viêm não Nhật Bản; bệnh dại; bệnh cúm; bệnh COVID-19; các bệnh truyền nhiễm khác theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và được Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định./.
Bộ Y tế: Đưa HPV vào danh mục tiêm chủng bắt buộc từ 1/7/2026
Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định bệnh do virus HPV ở người thuộc danh mục bệnh phải sử dụng vaccine trong tiêm chủng bắt buộc thông qua hoạt động của Chương trình tiêm chủng mở rộng.