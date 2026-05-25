Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm các quy định về sử dụng điện từ 25/5/2026

Trường hợp người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê cao hơn mức quy định, nếu mua điện theo giá bán lẻ điện phục vụ sinh hoạt thì sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

Theo Nghị định 133/2026/NĐ-CP ngày 6/4/2026 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, từ 25/5/2026, vi phạm các quy định về sử dụng điện bị phạt từ 3.000.000 đến 80.000.000 đồng.

Hành vi trộm cắp điện với giá trị sản lượng điện trộm cắp dưới 1.000.000 đồng bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng; trộm cắp điện với giá trị sản lượng điện trộm cắp từ 1.000.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng./.

