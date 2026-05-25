Nắng nóng "thiêu đốt" miền Bắc, tiêu thụ điện xô đổ kỷ lục lịch sử năm 2025

Dưới tác động của đợt nắng nóng gay gắt diện rộng, công suất tiêu thụ điện toàn quốc và đặc biệt là khu vực miền Bắc đang liên tục thiết lập các đỉnh mới. Ngay trong tối nay (25/5), dự kiến tiêu thụ điện miền Bắc sẽ chính thức xô đổ kỷ lục lịch sử của năm 2025. Để giữ vững an ninh năng lượng, hệ thống đã phải huy động tối đa các nguồn điện đắt tiền.

Liên tiếp phá vỡ các kỷ lục tiêu thụ

Theo thông tin từ Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), đợt nắng nóng gay gắt những ngày qua đã đẩy nhu cầu sử dụng điện tăng vọt, tạo sức ép khổng lồ lên hệ thống điện Quốc gia.

Sự bất thường thể hiện rõ ngay từ ngày Chủ nhật (24/5). Thông thường, nhu cầu tiêu thụ điện ngày nghỉ cuối tuần sẽ giảm khoảng 15-20% so với ngày làm việc. Tuy nhiên, vào lúc 22h15 ngày 24/5, công suất cực đại của miền Bắc đã vọt lên mức 26.595 MW. Con số này không chỉ vượt qua mức tiêu thụ của các ngày làm việc trước đó mà còn chính thức xác lập kỷ lục mới trong năm 2026.

Bước sang ngày hôm nay (25/5), sức nóng tiếp tục leo thang. Cập nhật đến 17h00, công suất phụ tải toàn quốc vào cao điểm chiều (lúc 13h40) đã đạt 55.196 MW. Đáng chú ý, công suất tại miền Bắc tiếp tục thiết lập kỷ lục mới ở mức 27.955 MW, tăng 5,8% so với mốc kỷ lục ngày 15/5 vừa qua.

Tuy nhiên, đỉnh điểm của đợt nắng nóng này vẫn chưa dừng lại. NSMO dự kiến vào cao điểm tối nay (22h00 ngày 25/5), phụ tải hệ thống điện Quốc gia sẽ đạt 53.600 MW. Riêng khu vực miền Bắc, phụ tải tiếp tục đà tăng mạnh lên mức 29.300 MW (cao hơn 1.300 MW so với cao điểm chiều). Nếu kịch bản này xảy ra, miền Bắc sẽ chính thức xô đổ kỷ lục vận hành lịch sử thiết lập vào ngày 4/8/2025 (28.187 MW).

Áp lực tiếp tục tăng cao trong ngày 26/5

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn tiếp diễn và duy trì đến khoảng ngày 27-28/5. Nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36–40°C, có nơi trên 40°C.

Dưới nền nhiệt khắc nghiệt này, NSMO dự báo công suất lớn nhất của hệ thống điện Quốc gia vào cao điểm 22h00 ngày mai (26/5) có thể lên tới 55.519 MW. Đặc biệt, miền Bắc có khả năng vượt mốc 30.000 MW (đạt 30.134 MW) – cao hơn xấp xỉ 7.000 MW so với thời điểm trước khi có đợt nắng nóng. Sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc dự kiến lên tới 1,188 tỷ kWh (trong đó miền Bắc chiếm 610 triệu kWh).

Trước tình hình phụ tải tăng phi mã, dù điện áp các nút và mức mang tải thiết bị trên hệ thống vẫn đang trong giới hạn cho phép, NSMO đã phải triển khai chiến lược vận hành linh hoạt, huy động cả những nguồn điện có chi phí cao để bảo đảm an ninh năng lượng.

Cụ thể, hệ thống tiếp tục duy trì vận hành các tổ máy chạy khí LNG với tổng công suất lên tới 3.034 MW, bao gồm: GT1 Nhơn Trạch 3; GT2 Nhơn Trạch 4; GT1, GT2 Phú Mỹ 22 và GT1, GT2 Phú Mỹ 3. Đồng thời, các tổ máy chạy dầu FO đắt tiền như S1, S2 Ô Môn I (tổng công suất 660 MW) cũng đã được lệnh hòa lưới.

Đối với các tổ máy chạy dầu còn lại (tổng công suất 376 MW) tại Thủ Đức và Cần Thơ, NSMO đang giám sát chặt chẽ diễn biến phụ tải để sẵn sàng huy động khi hệ thống cần thiết.

Đại diện NSMO cho biết, việc huy động các nguồn điện chạy LNG và chạy dầu nhằm thực hiện "mục tiêu kép": Vừa bảo đảm đủ công suất khả dụng cho hệ thống điện Quốc gia trong các khung giờ cao điểm, vừa chủ động giữ nước tại các hồ thủy điện trên toàn quốc (đặc biệt là khu vực miền Trung) để điều tiết tối ưu phục vụ vận hành cho cả mùa khô khốc liệt phía trước.

Trước áp lực cực lớn lên hệ thống điện, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/03/2026 của Thủ tướng Chính phủ, NSMO khuyến nghị người dân, doanh nghiệp và cộng đồng chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Theo NSMO, việc tắt bớt các thiết bị không cần thiết, cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên không chỉ giúp bảo đảm an toàn lưới điện quốc gia mà còn tối ưu hóa chi phí hóa đơn tiền điện cho chính mỗi gia đình trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm./.

Hà Nội tiêu thụ điện kỷ lục do nắng nóng, EVNHANOI khuyến nghị 'Hai bật, ba tắt” Theo ghi nhận của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI), sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố ngày 24/5 đạt mức 109,9 triệu kWh, ghi nhận mức tiêu thụ cao nhất tính từ đầu năm 2026 đến nay.