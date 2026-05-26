Thông điệp “2 Bật - 3 Tắt” sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

Ngày 26 và ngày 27/5/2026, Hà Nội tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Đợt nắng nóng gay gắt đang khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến trên địa bàn Thủ đô.

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cùng thông điệp “2 Bật - 3 Tắt”: Bật điều hòa từ 26°C trở lên và kết hợp sử dụng quạt; Bật chế độ Eco (chế độ tối ưu năng lượng) trên các thiết bị điện khi sử dụng; Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; Tắt giảm việc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong cùng một thời điểm và Tắt nguồn điện chờ, rút phích cắm các thiết bị khi không sử dụng./.

