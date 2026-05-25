Thời tiết dịp thi tuyển sinh vào lớp 10 tại thành phố Hà Nội diễn biến thế nào?

​Trong hai ngày 30-31/5/2026, trên địa bàn Hà Nội sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết trong các ngày 30-31/5 tới, dự báo thời tiết trên địa bàn Hà Nội sẽ tương đối mát mẻ.

Trong bản tin dự báo 10 ngày mới đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, cũng dự báo từ chiều tối và đêm 27/5 đến 30/5, khu vực Bắc Bộ (bao gồm Thủ đô Hà Nội), có thể có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo xa hơn, chuyên gia Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 20/6 tới, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C, có nơi cao hơn.

Trong đó, nắng nóng có xu hướng gia tăng tại Bắc Bộ và Trung Bộ; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng trên diện rộng cơ bản chấm dứt.

Về xu thế mưa, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 20/6, mưa lớn diện rộng sẽ tiếp tục xuất hiện tại khu vực Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, các khu vực khác mưa dông phổ biến xảy ra ở diện cục bộ.

Đáng chú ý, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở khu vực Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Trong bối cảnh khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh./.

