Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan tái khẳng định sự tin cậy chính trị giữa hai nước

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan là một trong những điểm nhấn quan trọng của lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ giữa hai nước, là cơ hội để tái khẳng định mối tin cậy chính trị giữa hai chính phủ và mở ra một chương mới trong quan hệ Thái Lan-Việt Nam.

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bangkok nhân dịp chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Thái Lan từ ngày 27-29/5 theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

- Trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đã dành thời gian cho phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, xin ông cho biết Thái Lan đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Thái Lan đang phát triển mạnh mẽ hiện nay?

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak: Chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng vì đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Ngài Tô Lâm tới Thái Lan trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Việt Nam, và cũng là chuyến thăm chính thức cấp lãnh đạo đầu tiên dưới thời chính phủ hiện nay của Thủ tướng Anutin Charnvirakul.

Thái Lan là quốc gia ASEAN đầu tiên Ngài Tô Lâm chính thức thăm sau khi nhậm chức Chủ tịch nước. Chuyến thăm được tổ chức trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan-Việt Nam năm nay.

Thái Lan và Việt Nam có mối liên hệ mật thiết và phụ thuộc lẫn nhau. Nền kinh tế và chuỗi cung ứng của hai nước liên kết chặt chẽ, và cả hai nước đều hưởng lợi từ sự tăng trưởng của nhau.

Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương đã đạt gần 24 tỷ USD và đang trên đà đạt mục tiêu 25 tỷ USD.

Về đầu tư, hai nước chúng ta có mối liên hệ chặt chẽ thông qua chuỗi cung ứng tích hợp. Hơn một nửa hàng xuất khẩu của Thái Lan sang Việt Nam là hàng hóa trung gian được sử dụng trong ngành sản xuất hướng xuất khẩu của Việt Nam. Điều này có nghĩa là Việt Nam xuất khẩu càng nhiều thì càng nhập khẩu nhiều từ Thái Lan. Điều này phản ánh tính bổ sung mạnh mẽ giữa nền kinh tế và chuỗi cung ứng của Thái Lan và Việt Nam. Do đó, chúng ta nên cùng nhau xây dựng trên nền tảng vững chắc này và đảm bảo nền kinh tế của hai nước tiếp tục phát triển song song.

Chúng tôi cũng có nhiều công ty Thái Lan đầu tư vào Việt Nam, với kế hoạch mở rộng hơn nữa trong tương lai gần. Về vấn đề này, chúng tôi hy vọng Chính phủ Việt Nam và các cơ quan chức năng địa phương có liên quan sẽ tiếp tục tìm cách để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư Thái Lan tại Việt Nam và nới lỏng một số hạn chế mà họ có thể gặp phải. Điều này sẽ mang lại lợi ích chung cho cả hai nước.

- Theo ông, Thái Lan và Việt Nam nên làm gì để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện lên một tầm cao mới?

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak: Thái Lan và Việt Nam hiện là Đối tác Chiến lược Toàn diện, mức độ hợp tác cao nhất mà Việt Nam có với bất kỳ quốc gia nào. Một thành phần quan trọng trong Kế hoạch Hành động Đối tác Chiến lược Toàn diện là "Chiến lược Ba Kết nối," bao gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối kinh tế địa phương, và kết nối các chiến lược phát triển bền vững hoặc tăng trưởng xanh.

Mục tiêu là tăng cường khả năng cạnh tranh, đảm bảo lợi ích kinh tế đến được với cộng đồng địa phương và cùng nhau thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Hợp tác của chúng ta nên tập trung vào quan hệ đối tác kinh tế hướng tới tương lai, đặc biệt là trong các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế xanh, kinh tế số, khoa học, công nghệ và đổi mới (STI) và phát triển nguồn nhân lực tương lai.

- Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, theo ông, Thái Lan và Việt Nam nên hợp tác như thế nào để củng cố vai trò trung tâm và sự thống nhất của ASEAN?

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak: Là Đối tác Chiến lược Toàn diện, Thái Lan và Việt Nam cần nhìn xa hơn các vấn đề song phương và cùng nhau giải quyết các thách thức khu vực và quốc tế rộng lớn hơn. Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Thái Lan và Việt Nam mang lại lợi ích cho khu vực.

Là hai nền kinh tế lớn nhất trong tiểu vùng sông Mekong, chúng ta cần là trụ cột cho hòa bình và phát triển, đồng thời là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và kết nối, chẳng hạn như giữa Thái Lan-Lào-Việt Nam.

ASEAN đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Mặc dù đã đạt được nhiều thành công trong quá khứ, chúng ta cũng tiếp tục đối mặt với những thách thức đáng kể. Do đó, việc ASEAN tăng cường sự thống nhất và vai trò trung tâm trong việc giải quyết những thách thức này là điều cần thiết.

Hai nước chúng ta có chung quan điểm về khu vực, cũng như cùng chung mối quan ngại về tương lai của ASEAN. Đây là thời điểm cần tăng cường chủ nghĩa khu vực với ASEAN để thúc đẩy hòa bình, ổn định và tiến bộ, và để đảm bảo rằng ASEAN vẫn là một không gian an toàn và mang tính xây dựng trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và xung đột ngày càng gia tăng. Bằng cách đó, chúng ta có thể thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế nội khối ASEAN và hội nhập khu vực sâu rộng hơn.

Là hai nền kinh tế lớn trong ASEAN, chúng ta cũng nên là động lực thúc đẩy hội nhập khu vực ASEAN chặt chẽ hơn để xây dựng khả năng phục hồi của khu vực.

Quầy hàng giới thiệu sản phẩm nông sản của Việt Nam tại Tuần hàng Việt Nam được tổ chức ở tỉnh Udon Thani, Thái Lan. (Ảnh: Huy Tiến/TTXVN)

- Hai nước chúng ta đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông kỳ vọng gì về mối quan hệ này trong 50 năm tới?

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak: Lễ kỷ niệm 50 năm đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ, phản ánh mối liên kết sâu sắc và lâu dài giữa hai nước chúng ta. Chuyến thăm quan trọng này cũng nói lên nhiều điều về định hướng hợp tác của chúng ta trong 50 năm tới.

Chúng tôi đánh giá cao việc Thái Lan là quốc gia ASEAN đầu tiên đón tiếp chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm kể từ khi ông nhậm chức Chủ tịch nước, và đây đã trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng của lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ giữa hai nước. Do đó, đây là cơ hội để tái khẳng định mối tin cậy chính trị giữa hai chính phủ và mở ra một chương mới trong quan hệ Thái Lan-Việt Nam.

Chuyến thăm cũng sẽ nhấn mạnh cam kết của cả hai nước trong việc tiếp tục tăng cường Đối tác Chiến lược Toàn diện để cả hai nước có thể mở rộng và làm sâu sắc thêm hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực cùng quan tâm, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Kế hoạch hành động Đối tác Chiến lược Toàn diện cũng sẽ được thông qua như một lộ trình để thực hiện cụ thể.

- Trân trọng cảm ơn ông./.

